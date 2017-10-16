(Görüntülü Haber) Türkiye'den İran'a 'dostluk' ziyareti

Ekber Karabağ / Tahran, 16 Ekim (DHA) - Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyelerinden oluşan bir heyet resmi temaslarda bulunmak üzere İran\'a geldi. Ak Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında İran\'da bulunan heyet, İran İslami Şura Meclisi\'nde İran -Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed Alirıza Beygi tarafından karşılandı. İki dostluk grubu başkanı burada yaptıkları görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın geçen hafta İran\'a yaptığı ziyaretin önemine değinerek, ikili ilişkilerde son zamanlarda oluşan olumlu havayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Ak Parti İstanbul milletvekilleri Ekrem Erdem ve Nureddin Nebati\'nin de katıldığı Türk heyeti, bugün İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi ve Meclis Başkan Vekili Ali Mutahhari ile bir araya gelecek. Heyet, beş gün sürecek İran temasları kapsamında İran\'ın orta kesiminde yer alan Yezd ve İsfahan kentlerini de ziyaret edecek.