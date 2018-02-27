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(Görüntülü Haber) Türkiye'de çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı artıyor

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- TÜRKİYE'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından korunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı her geçen gün artıyor

27 Şubat 2018 14:23

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- TÜRKİYE\'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından korunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı her geçen gün artıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle yaban hayatına sahip çıkmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından koruma altına alınan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı artıyor. En son 1930-1940’lı yıllarda Gümüşhane\'de gözlemlenen ve o zamandan bu yana ilk kez 2016 yılında varlığı yeniden görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerini takibe alan bakanlık, sayının çoğaldığını belirledi. Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Ocak ayı itibariyle yapılan gözlem çalışmalarında çengel boynuzlu dağ keçilerinin 6 farklı noktada 7-8\'erli gruplar halinde yaşadığı ve gruplar içerisinde bir önceki yıla ait yavruların da bulunduğu görüldü. Ayrıca 2016 yılında yapılan ilk gözlemde 12 adet çengel boynuzlu yaban keçisi tespit edilmişken şimdi bu sayının 60’a çıktığı tespit edildi. Yine yapılan gözlemler neticesinde türün hem yaz hem de kış mevsimlerinde Gümüşhane’de yaşadığı kesinlik kazandı. \'YABAN HAYVANLARINI GÖZLEMLİYORUZ\' Yaban hayatındaki dengenin sağlanması ve yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri maksadıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, \"Yürüttüğümüz faaliyetlerle yaban hayvanlarını gözlemliyoruz. Bu gözlemler sayesinde hangi türün nerede nasıl yaşadıklarını tespit ederek bazı verilere ulaşıyoruz. Bu veriler ışığında da gerek bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşaması gerekse de çoğalması için büyük bir gayret gösteriyoruz\" dedi.

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