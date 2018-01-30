(Görüntülü Haber) Türkiye ve Bulgaristan taşkınlarda su altı arama robotu kullanacak

TÜRKİYE VE BULGARİSTAN TAŞKINLARDA SU ALTI ARAMA ROBOTU KULLANACAK Engin ÖZMEN EDİRNE,(DHA)- EDİRNE Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, (AFAD), kentte yaşanabilecek olası nehir taşkınları ve sel baskınlarıyla mücadele etme konusunda Bulgaristan\'ın Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü sınır ötesi işbirliği kapsamında 589 bin Euro\'luk AB projesi geliştirdi. İki ülkenin taşkın ve sellerde ortak müdahalesini amaçlayan AB projesi sayesinde su altı arama robotu ve kurtarma araçları alınacak. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yaşanabilecek nehir taşkınlarına müdahale konusunda Bulgaristan ortaklı Avrupa Birliği projesi hazırladı. Yaklaşık 589 bin Euro\'luk projenin ortakları olan Bulgaristan İçişleri Bakanlığı\'na bağlı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ve Haskova Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle tanıtım toplantısı düzenlendi. AFAD Edirne salonundaki tanıtıma AFAD Edirne İl Müdürü Kemal Şen, İyileştirme Şube Müdürü ve proje koordinatörü Ali Altındal, Bulgaristan\'ın Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü proje uzmanı Spiridon Aleksandrov, Haskova Bölge Müdürü Nikolay Petkov katıldı. AFAD Edirne İyileştirme Şube Müdürü ve proje koordinatörü Ali Altındal, proje sayesinde olası sel ve nehir taşkınlarında Bulgaristan ile ortak müdahale edileceğini ifade ederek, Projenin yaklaşık 2 yıllık bir hazırlık süreci oldu. AFAD Edirne olarak, sel ve diğer afetlerde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak birinci önceliğimiz. Bu kapsamda kurduğumuz proje yönetimiyle birlikte üzerimize düşen görevleri sıraladık. Kurumsal kapasitemizi arttırmak adına diğer Avrupa Birliği fonlarında da faydalanmak için böyle bir projeye gereksinim duyduk. Sel konusunda Bulgaristan İçişleri Bakanlığı\'na bağlı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile görüştük. Aynı kurumun Bulgaristan\'ın Haskova Bölge Müdürlüğü ile bir araya geldik. İki yıllık toplantıların ardından projemiz ortaya çıktı. Projemizin ismi \'sel durumuna hazırlıklı olma ve müdahale etmek için sınır ötesi işbirliği\'. Projede ortağımız Bulgaristan ve bütçemiz 589 bin Euro. Bunun yüzde 55.8 yani 328 bin 507 Euro bize ayrılan kısmıdır. Projemizin genel amacı bu bölgede meydana gelecek ani su baskınında ani reaksiyon gösterebilmemiz gerekiyor. Eldeki araçlarla mücadele etmemiz, zaman alıyordu ve araçlar suda hareket edemiyordu. Bunların önüne geçebilmek temel amacımızdı dedi. \'SU ALTINDA ROBOT KURTARMA YAPACAK\' Avrupa Birliği bütçesiyle özellikle Edirne\'deki taşkınlarda arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak çok sayıda ekipman ve araçların temin edileceğini kaydeden Altındal, su altı arama robotuyla suyun altında daha kolay bir kurtarma yapılabileceğini söyledi. Altındal, Projede etkin bir müdahale bekliyoruz, iki ülke de ayrı müdahale değil sınır bölgesinde olabilecek taşkınlarda ortak müdahale yapabilmek amacımız. Projeyle birlikte 4x4 tam teşekküllü arama kurtarma aracı, 5 kişilik ekiple üzerinde kurtarma botu taşıyacak. Araç yüksekliği de sel sularının yüksekliğine göre belirlendi. Edirne\'de ve bölgemizde olmayan su altı arama robotu alınacak. Önünde aydınlatma ve kamera sistemi olacak. Örneğin Meriç nehrinin dibini göremiyoruz ama bu su altı robotu sayesinde arama kurtarma da çok rahatlıkla arama yapabileceğiz. Bu robot en az 70 kiloluk nesneleri de suyun içinden çıkarabilecek şekilde çalışacak. Suyun içinde göremediğimiz noktalar içinde drone ile kurtarma botu alınacak şeklinde konuştu. SEL VE TAŞKINDA ORTAK MÜDAHALE Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü proje uzmanı Spiridon Aleksandrov da ortak müdahaleye dikkat çekerek, Bu sınır ötesindeki her iki kurumun nasıl çalıştığını, bu konularda ortak nasıl iş yapılacağının kanıtıdır. Bu projeyle ilgili olarak bakanlığımız bünyesindeki Yangın Güvenliği ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bu konuda fayda görecek. Taşkınlarla ilgili 100 adet mobil bariyer, 5 adet dalgıç kıyafeti ve 3 adet 6x6 kitap araç alınacak. Yine bu taşkınlarla müdahale 2 araç ve insansız hava aracı almayı planlıyoruz. Olası bir taşkın ve felakette ortak hareket etme kabiliyetiyle ilgili yöntem bulmuş olacağız. Çok iyi çalıştığımız AFAD Edirne ekibine teşekkür ediyorum diye konuştu.