(Görüntülü Haber) Türkiye-Suriye sınırına 688 kilometre duvar yapıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRKİYE-Suriye arasındaki 911 kilometrelik sınır hattının 688 kilometresi beton bloklar ile örülen duvarla kapatıldı. Kuş uçurtulmayan sınır hattına ayrıca \'Kulekol\' olarak adlandırılan rokete dayanıklı gözetleme ve nöbet kuleleri yapılıyor. Suriye iç savaşının ardından gözlerin çevrildiği sınır hattının Türkiye\'ye yakın bazı kesimlerinde terör örgütü DEAŞ ve PYD\'nin kontrolü sağlamasıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması kapsamında beton bloklar ile oluşturulacak duvarla kapatılması kararlaştırıldı. Kararın ardından TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde her biri 7 ton ağırlığında beton blokların üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton blokların yan yana dizilerek oluşturulduğu duvar, sınır hattının güvenli hale gelmesini sağladı. 911 kilometrelik sınır hattının şu ana kadar 688 kilometrelik bölümü beton bloklarla örülen duvarla kapatıldı. Yapımı tamamlanan bölgelerde kilometrelerce uzayan duvar yörede ve askerler arasında \'Türk Seddi\' olarak adlandırılıyor. Duvar tamamlanınca 8 bin 850 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğini taşıyacak. Sınırı kapatan 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine de alınan önlemlere rağmen tırmanmak isteyenlere karşı 60 santimetre yüksekliğinde jiletli tel çekildi. Türk Seddi ile güçlendirilen sınır hattında görev yapan Mehmetçikler, 24 saat gözlerini kırpmadan eli tetikte nöbet tutuyor. Kule ve kulübelerde sürekli olarak sınırı dürbün ve termal kameralar ile gözetleyen hudut birlikleri, birinci derece askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara sivillerin geçişine izin vermiyor. İnsansız Hava Aracı ve droneler ile de sınır hattının Türkiye ve Suriye tarafı sürekli olarak gözetleniyor. Bunlara ek olarak askerler, 360 derece kamera kaydı yapabilen Kobra adlı zırhlı muharebe aracıyla 24 saat sınır hattını seyir halinde gözetliyor. Aydınlatma sistemi ile gecelerin gündüze dönüştüğü sınırda askerler, ayrıca patlayıcı ve uyuşturucu konusunda eğitimli köpekler ile yaya olarak da devriye görevi yapıyor. Öte yandan duvarın örüldüğü sınır hattında saldırılara ve rokete dayanıklı güçlendirilmiş kuleler yapılıyor. Sınır hattının kritik noktalarına yapılan ve \'Kulekol\' adı verilen kuleler tamamlanırken, bazı noktalarda ise yapımına hala devam ediliyor.