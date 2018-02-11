(Görüntülü Haber) Türkiye, Şalvar Güreşi'nde dünya şampiyonu oldu

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, (DHA) Kahramanmaraş\'ta yapılan Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası\'na 1\'i altın 10 madalya alan Türkiye damgasını vurdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı 60 puanla takımlarda dünya şampiyonu oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş\'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen şampiyona, Batıpark Spor Salonu\'nda gerçekleştirildi. Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan, Makedonya, Tacikistan, Özbekistan, Moğolistan, KKTC, Yakutistan, Dağıstan, Adige, Çeçenistan, Başkurdistan, Belarus, Kırım, İnguşetya, Çuvaşistan, Krasnodar, Sırbistan, Karadağ, Buryat Cumhuriyeti, Bosna Hersek, İran Erdebil, Polonya ve Pakistan olmak üzere 32 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada mindere çıkan güreşçiler kıran kıran mücadele etti. TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri İmran Kılıç ve İlker Çitil, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Yakutistan Cumhurbaşkanı Danışmanları Arian Gabyshev ve Aikhal Gabyshev\'in de izleyiciler arasında yer aldığı şampiyonada final maçları öncesinde Dağıstan Kartalları Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri sundu. Daha sonra yapılan final müsabakaları ile şampiyona sona erdi. Takımlarda 1\'i altın olmak üzere 10 madalya alan Türkiye dünya şampiyonu oldu. Türkiye\'yi temsil eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı\'nın 60 puan aldığı şampiyonanın ikincisi 31 puanla Çeçenistan olurken, üçüncülüğü 30\'ar puanla Gürcistan ile İran aldı. Şampiyon takımın kupasını Celalettin Güvenç verdi. ASKER SELAMI VERDİ 7 ayrı sıklette yapılan şampiyonada birinci güreşçilere 2 bin, ikincilere bin, üçüncülere 500, sıkletinde birinci olan güreşçilerin antrenörlerine ise 500 lira ödül verildi. Güreşçilerin madalya ve ödülleri protokol tarafından takdim edildi. 80 kiloda birinci olan Musa Gürbüz, birincilik kürsüsüne çıkıp altın madalyasını aldıktan sonra asker selamı verdi. Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası\'nda ilk 3\'e giren güreşçiler ve ülkeleri ise şöyle: 55 KİLO 1. Zagır Shakısu-Rusya 2. Muhammed Khon-Dağıstan 3. Rakhman Mintullaev-İnguşetya 3. Enis Karaıbragımov-Krasnador 60 KİLO 1. Ramazan Ferkazıev-İnguşetya 2. Abasgadzı Imogamrımov-Dağıstan 3. Mehmet Yüce-Türkiye 3. Müslim Sadullah-Çeçenistan 65 KİLO 1. Arbı Abakarov-Çeçenistan 2. Ezlikuan Abakarov-Çeçenistan 3. Mehmet Ali Daylak- Türkiye 3. Ertuğrul Kahveci-Türkiye 70 KİLO 1. Indus Gınvtıllın- Tataristan 2. Ömer Çomruk-Türkiye 3. Salva Mutsvılı-Gürcistan 3. Sefa Aksoy-Türkiye 80 KİLO 1.Musa Gürbüz-Türkiye 2. Tımur Dızkovu-Krasnador 3. Artem Umarov-Adige 3. Akhmed Shokomov-Adige 90 KİLO 1. Ahmed Maganeiv-Çeçenistan 2. Azamert Zanılı-Adige 3. Murat Özkan-Türkiye 3. Güven Kalkan-Türkiye 130 KİLO 1. Abdullah Ghami-İran 2. Enis Bandırma-Türkiye 3. Taki Taşdemir-Türkiye 3. Hojjat Sedgi-İran