(Görüntülü Haber) Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri bakanları Antalya'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya'da saat 11
19 Kasım 2017 13:02
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya\'nın Soçi kentinde 22 Kasım\'da düzenlenecek Suriye konulu üçlü zirvenin hazırlıkları kapsamında Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla Antalya\'da saat 11.00\'de bir araya gelecek.
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