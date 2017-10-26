(Görüntülü Haber) Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası başladı

Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya), (DHA) - TÜRKİYE Pool Bilardo Şampiyonası, Antalya\'nın Kemer İlçesi\'nde başladı. Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından Göynük Mahallesi\'ndeki Kilikya Palace Otel\'de düzenlenen Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası\'nda 20\'si kadın 185 sporcu mücadele ediyor. TBF Asbaşkanı Yağmur Arslan, müsabakalar sonunda kadın bilardo milli takım oyuncularının belirleneceğini söyledi. Arslan, erkeklerde ise finale kalan 16 sporcunun birer maç daha oynayacağını ve sonuçlara göre milli takımı belirleyeceklerini kaydetti. Şampiyonanın 9 ve 10 top disiplinlerine göre oynandığını anlatan Arslan, \"Federasyonun yeni yönetimi Türkiye\'deki bilardo algısını değiştirdi. Artık dünya kupaları ve Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. 3 bant disiplininde dünyada dereceler elde etmeye başladık\" dedi. Temmuz ayında cepli bilardoda Avrupa üçüncülüğü kazandıklarını hatırlatan Yağmur Arslan, \"Kadınlarda ve erkeklerde iki Avrupa üçüncülüğü kazandık. Bilardonun Türkiye\'nin en popüler sporlarından biri olduğunu düşünüyorum. Özel okullarda ve bazı kolejlerde bilardo masaları mevcut. Amacımız iyi bir yerde olan bilardoyu daha yukarılara taşımak. Bunun için okul sporlarına girme hedefimiz var\" diye konuştu. Şampiyona 29 Ekim Pazar günü sona erecek.