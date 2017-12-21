(Görüntülü Haber) Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Yarar'a sert eleştiri

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - KAYAK ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Usta, Erzurum\'da yaşanan kavga ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek, TKF Başkanı Erol Yarar\'ı sert bir dille eleştirdi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum Palandöken\'de düzenlenen Milli Takım seçmelerinde yaşanan kavgaya ilişkin Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Erol Yarar\'ın iddialarına cevap veren Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, \"Bize komplo kuruldu. Sayın Yarar kayağa da spora da uzaktır. Dehşetle kınıyorum bu durumu\" dedi. 12 Aralık 2017 tarihinde Erzurum’un Palandöken bölgesindeki kayak milli takımı için yapılan seçmelerde yaşanan kavga gündeme oturmuş ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, düzenlediği basın toplantısında olayın yalnızca antrenörler arasında yaşandığına işaret ederek merkezi Bursa’da bulunan Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği’ne bir takım suçlamalar yöneltmişti. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Usta, sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısıyla bu iddilara cevap verdi. \"YAKLAŞIK 30 KİŞİNİN HOCAMIZA VURDUĞUNU GÖRDÜM\" Öncelikle Palandöken’de yaşanan olaya değinen Yahya Usta, milli takım kampında bulunan oğlunu sporcu Berkin Usta\'yı ziyaret etmek için gittiğini belirterek, \"Bize burada bir komplo düzenlendi. Sporculardan biri pist açtığında üyelerimizden bir hocamız, parkuru tam geçerken yarışçı arkasından geçiyor. Yani bir hata oluşuyor ama burada seçmeleri sıkıntıya sokacak herhangi bir durum yok çünkü oradaki sporcu yarışçı değil pist açıcı. Sporcu varış startını geçtiğinde ise hocayı orada uyarıp, federasyon tarafından organize edilmiş olan oradaki çalışan 30’a yakın kişiler, hocamızın üzerine çömelmiş. Ben o dakikalarda start yerindeydim, bunu duydum ve aşağı indiğimde yaklaşık 30 kişinin hocamıza vurduğunu gördüm. Orada doğal olarak bende müdahale ettim. Bu basına farklı bir şekilde yansıdı\" diye konuştu. \"EROL YARAR SEMİNERİMİZİNDEN TEDİRGİN OLDU\" Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar’ın kendilerini suçlayan açıklamalarını şiddetle kınadığını söyleyen Yahya Usta, bu olayın arkasında ise Kars\'ın Sarıkamış bölgesinde 24-26 Kasım’da yaptıkları seminer olduğunu söyledi. Usta, yaptığı açıklamada, \"Bu semineri yaparken, bir anda duyduk ki Kars Valiliği’ne Sarıkamış Kaymakamı\'na ve Bursa Valiliği\'ne dilekçeler yazılmış. Bu seminerlerin sanki 2018\'de Türkiye Kayak Federasyonu seçimi olacağını, Sayın Yarar karşısına bir aday çıkaracağımızı düşüncesiyle tamamen seminerimizi sabote etme adına tüm valiliklere dilekçeler yazdı ve bunun engellenmesini sağlama adına bütün harekete geçip kurulları devreye sokmaya çalıştı. Tedirgin oldu. Biz nitekim bu semineri yaptık. Niyetimiz tamamen Türk kayağına hizmettir\" ifadelerini kullandı. \"EROL YARAR SPORA DA UZAK YÖNETİCİLİĞE DE\" TKF Başkanı Erol Yanar’ı eleştiren Yahya Usta, \"Tamamen şahsımızın ve derneğimizin yaptığına yönelik iddialar oldu. Yıllarca ben milli takımda formayı giymişim, sayın başkan hayatında spor yapmış mı acaba? Milli müsabaka ruhu var mıdır? Ama maalesef bugün bizi yöneten kişilerin yönetici kimliğinden de çok uzak olduğunu tamamen ticari anlamda koşuşturmacalar olduğu için kayağa da spora da uzak, yöneticiliğe de uzak. Bir insan ya yönetici ya sporcu olur, iki kimlikten de çok uzak. Dehşetle kınıyorum bu durumu\" şeklinde konuştu. Yaşanan olayla ilgili kayak öğretmeni Ertan Yeşilova ise iki video gösterimiyle bir sunum gerçekleştirdi. Bahsi geçen sporcunun pistin açılışını yaptığını belirten Yeşilova, \"Sporcumuz, bir seçmenin açılışını yapıyor. Dolayısıyla bu sporcuyu engellememesi yönünde bir neden aranmaması gerektiğinin en büyük sebebi bu çocuğumuz o an yarışmıyor olmasıdır” şeklinde konuştu. Ayrıca Yeşilova bunun gibi birçok durumun yaşandığını ancak hiçbir şekilde sorun olmadığına da işaret etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yahya Usta\'nın açıklamalar -Video gösterimi -Detaylar