(Görüntülü Haber) Türkiye Ekonomi Zirvesi, Şanlıurfa'da başladı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)- ŞANLIURFA\'da, Ekonomi Kulübü\'nce bu yıl ilki düzenlenen ve farklı ülkelerden uzmanların katılımıyla 3 gün sürecek Türkiye Ekonomi Zirvesi başladı.



Bir otelde başlayan ve 3 gün sürecek zirvenin açılışına; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi (ATİK) Genel Başkanı Aziz Şahin, Kamu Araştırmaları Vakfı (KAV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ulvi Saran, Avusturalya Milletvekili Şirvan Ekici, Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber, Danimarka Milletvekili Hüseyin Arac, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Bölgesel ve küresel sorunlara çözüm yollarının aranacağı Türkiye Ekonomi Zirvesi geleneksel olarak her yıl Şanlıurfa\'da düzenleneceğini kaydeden Ekonomi Kulübü Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Ulutaş, \"Türkiye Ekonomi Zirvesi\'nde başta Ortadoğu krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorun ele alınacaktır. Ayrıca Türkiye\'nin 2023 ve 2071 hedefleri için üretim, ihracat, bilim, teknoloji, sağlık, eğitim, turizm, tarım, enerji ve finans konularına odaklanacağız. Programda Azerbaycan, İran, Katar, Hindistan, Bosna Hersek, Yunanistan ve Japonya gibi 20\'den fazla ülkeden büyükelçi, iş adamı, akademisyen ve bürokratların katılımıyla global arenada paylaşımlar yapılacaktır\" dedi.



Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl ise zirvenin Şanlıurfa\'da gerçekleştirilmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, \"Şanlıurfa ülkemizin en güzide, en potansiyele sahip şehirlerimizden bir tanesi. Yatırımcıların da gözdesi olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası birçok yatırımcının gözdesi haline geldi. Bununla eş değer olarak kentimizdeki sanayi kuruluşları temsilcileri ve iş adamlarımız ilimizin gerek marka değerinin yükseltilmesi, gerekse ülkemizi uluslararası arenada bilinirliğini arttırmak için faaliyetler yürütmektedirler. Ekonomi zirvesinin Şanlıurfa için önemli olduğunu düşünüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından katılımcılar var kentimize teşrif ettiler hepsine teşekkür ediyoruz. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan ekonomi kulübüne teşekkür ediyorum. İş adamları ve STK\'lar bir araya geldiler, buda gösteriyor ki Şanlıurfa yanı başındaki Gaziantep\'i geçmek için önemli mesafe kat etmek istiyor\" diye konuştu.

