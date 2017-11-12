(Görüntülü Haber) Türkiye Biatlon Şampiyonası Alanya'da yapıldı

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde düzenlenen Modern Pentatlon Federasyonu Türkiye Biatlon Şampiyonası sona erdi.



15 Temmuz darbe girişiminde Ankara\'da şehit düşen polis memuru Cennet Yiğit anısına gerçekleştirilen Türkiye Biatlon Şampiyonası\'na 200 sporcu katıldı. Alanya Belediyesi\'nin ev sahipliğinde Galipdere Plajı\'nda dün başlayan şampiyonanın ilk gününde 9, 11, 13 ve 15 yaş altı kategorilerinde koşu ve yüzmeden oluşan etaplarda yarışlar yapıldı. 15 yaş altı kategorisinde kızlarda Bensu Bozdağ, erkeklerde Miraç Yıldırım, 13 yaş altı kızlarda Elif Varlı, erkeklerde Kaan Engin, 11 yaş altı kızlarda Eda Özrodop, erkeklerde Atakan İzgiç ve 9 yaş altı kızlarda Melisa Özmen, erkeklerde Abdullah Yıldırım birinci oldu.



Yarışın son gününde ise U19, U17, genç ve büyük kategorilerinde yarışlar yapıldı. U17 kategorisi kızlarda Selin Eyüpoğlu birinci, Beyza Cesur ikinci ve İlayda Aladağ üçüncü oldu. Erkeklerde Yunus Çalışkan birinci, Nurican Yaşar ikinci ve Yasin Tuna Özkan üçüncü oldu. U19 kategorisi kızlarda ise Elif Polat birinci, Gözde Nur Güvenbey ikinci oldu. Erkeklerde ise Hakan Can Güngör birinci, Emre Öztürk ikinci ve Mehmet Emirhan Yunustepe üçüncü oldu. Genç kızlar kategorisinde Sultan Bayram birinci, Gamze Şahin ikinci oldu. Genç erkeklerde birinci Emirhan Altıntaş, ikinci Çağrı Yüksel ve üçüncü Batuhan Öztürk oldu. Büyük erkeklerde birinci Mustafa Şirin, ikinci Akın Kılıç ve üçüncü Oğuz Kaan oldu.



Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, eski milli futbolcu Tanju Çolak ve federasyon yetkilileri verdi. Federasyon Başkanı Arslantaş, protokol üyelerine katkılarından dolayı da teşekkür plaketi verdi.