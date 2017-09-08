(Görüntülü Haber) Türkiye - Letonya maçının ardından

SERHAN TÜRK - İSTANBUL / DHA A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Sarıca: \"Kazanmak için oynayan, sevilen, sempati duyulan bir milli takım ortaya çıkardık\" Letonya Başantrenörü Bagatskis: \"Mental olarak ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik\" 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu son maçında Letonya\'ya 89-79 yenilen A Milli Takım\'ın başantrenör Ufuk Sarıca, yaptıkları basit hataların sonuca etki ettiğini söyledi. Ufuk Sarıca, basın toplantısında yaptığı açıklamada, \"Grupta kaybettiğimiz diğer 2 maça çok benzer bir oyun çıkardık. Ortaya koyduğumuz mücadele anlamında her şey yerli yerindeydi ama basketbol aklı olarak iyi oynadığımız kısım azdı. Karşımızda iyi bir rakip vardı. Tecrübeliler ve akıcı bir basketbol oynuyorlar. Sonuçta maçı kazanma noktasına geldik, coşkuyu sahaya yansıttık. O noktada yapılan 2 top kaybı ve verilen bir sportmenlik dışı faul kararı, maçın bittiği an oldu\" dedi. Turnuvanın başından itibaren takımdaki herkesin elinden geleni yaptığını vurgulayan Sarıca, \"Kazanmak için oynayan, sevilen, sempati duyulan bir milli takım ortaya çıkardık. Sonuçta bugün kaybettik ve grubu 4. sırada bitirdik. Ben son 16 turuna kalındığı için takımımı kutluyorum\" şeklinde konuştu. Milli oyuncu Sinan Güler de, grupta kaybettikleri maçların bir benzerinin Letonya karşısında gerçekleştiğini söyleyerek, \"Maça biraz yavaş başladık ancak ardından toparlandık. Oyuna ortak olduk. Sonunda ise küçük hatalar yaptık ve atışlar kaçırdık. Daha önce kaybettiğimiz 2 maçtakine benzer şekilde kritik hatalar oldu\" ifadelerini kullandı. Letonya Başantrenörü Ainars Bagatskis ise, maç öncesinde olası sonuca göre gruptaki durum konusunda hiçbir şey düşünmediklerini belirterek, \"Sadece oyunumuzu oynamak için sahaya çıktık. Zaten çok güzel bir atmosfer vardı. Kenardan gelen oyuncuların skora katkısı 45 sayı oldu. Bu çok önemli bir durum. Mental olarak ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik\" diye konuştu. Letonyalı oyuncu Janis Blums da mental anlamda ne kadar hazır olduklarını gösterdiklerini dile getirerek, Türkiye\'ye karşı zorlu bir mücedele verdiklerini ve takım karakterlerinin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.