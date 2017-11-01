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(Görüntülü Haber) Turkish Airlines Open 2017 başlıyor (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU GOLF OYNADI Namık Kemal KILINÇ- Gökhan HEBEPÇİ/SERİK (Antalya), (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya golfünün en iyi organizasyonu olarak bilinen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017'nin basın top

01 Kasım 2017 17:54

BAKAN ÇAVUŞOĞLU GOLF OYNADI Namık Kemal KILINÇ- Gökhan HEBEPÇİ/SERİK (Antalya), (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünya golfünün en iyi organizasyonu olarak bilinen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2017\'nin basın toplantısının ardından Turkish Airlines Pro-Am Golf Turnuvası\'nda sahaya çıktı. Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın oynandığı Regnum Carya Golf Club sahasına gelirken Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu\'nun torunu Ali\'yi sevdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra TGF Başkanı Ahmet Ağaoğlu, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve ünlü golfçü İngiliz Justin Rose ile birlikte oluşturdukları takımla golf oynadı. Bugün sona erecek Turkish Airlines Pro-Am Golf Turnuvası\'nda 27\'si profesyonel toplam 108 golfçü mücadele ediyor.

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