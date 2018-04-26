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Spor

(Görüntülü Haber) Turkish Airlines Challenge 156 golfçünün katılımıyla başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen ve Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Turkish Airlines Challenge başladı

26 Nisan 2018 19:08

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen ve Avrupa\'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Turkish Airlines Challenge başladı. Turkish Airlines Challenge, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü\'nde sabahki oyunlarla başladı. 30\'u aşkın ülkeden 156 golfçünün katıldığı turnuvada Türkiye adına Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerdeyse Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ahmet Telli, Hamza Esmer ve Mutlu Güner mücadele ediyor. Turnuvanın son iki gününde elemeyi geçen oyuncular 200 bin euroluk ödülden en büyük payı almak için ter dökecek. Organizasyon 29 Nisan\'da oynanacak finalin ardından ödül töreniyle sona erecek.

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