(Görüntülü Haber) Türk ve Yunan botları arasındaki hareketli anlar kamerada

Yaşar ANTER- BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları\'nda Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında hareketlilik yaşandı. Kardak\'a yakın seyreden Yunan hücumbotuna, Türk sahil güvenlik botu engel oldu. O anlar ise görüntülendi.Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi\'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları\'nda dün (çarşamba) hareketli anlar yaşandı. Kardak\'a yaklaşan Yunan hücumbotu ile Türk Sahil Güvenlik botu, birbirine oldukça yakın seyretti. Türk botundaki subaylar tarafından görüntülenen o anlarda, Yunan hücumbotu, Türk botuna oldukça yaklaştı. Tehlikeli manevra yapan Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik botu temas etti, ancak her iki botta da herhangi bir maddi hasarın olmadığı öğrenildi. Türk botundaki subayın o sıcak anlarda, \"Tarih 17 Ocak 2018 Yunan hücumbotu Kardak bölgesinde 100 yarda 50 metre nerdeyse üzerimize aborda olacaklar\" dediği duyuldu. Yaşanan dalaşın ardından tehlikeli manevra yapan Yunan hücumbotu, Türk karasularını terk etti.