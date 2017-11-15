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Spor

(Görüntülü Haber) Türk ve sığınmacı çocuklar dostluk maçı yaptı

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA) Kayseri’de yaşayan sığınmacı ailelerin çocuklar ile Türk çocuklar Kayserispor Kadir Has Tesislerinde dostluk maçı yaptı

15 Kasım 2017 19:27

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA) Kayseri’de yaşayan sığınmacı ailelerin çocuklar ile Türk çocuklar Kayserispor Kadir Has Tesislerinde dostluk maçı yaptı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen, Kayseri’de yaşayan sığınmacı ailelerin çocukları ile Türk çocuklar dostluk maçı yaptı. Kayserispor Kulübü tarafından dağıtılan malzemelerle çocuklar kırmızı ve beyaz takım olarak sahaya çıktı. Karşılaşmada Kayserisporlu futbolcular Atila Turan, Kana Bıyık, Oleksandr Kucker ve Ali Ahamada’da yer alırken, futbolcular çocuklarla yakından ilgilendi. Organizasyon hakkında konuşma yapan Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, “Kayserispor yönetimi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse de, kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde olacağız. Bugün Emniyet Müdürlüğümüzün organizasyonu ile Suriyeli çocuklarımızı ağırlıyoruz. Bir ensar anlayışı ile problemlerini çözmek ve yardımcı olmak için çalışıyoruz. Spor, barış ve kardeşliktir. Buradan bir sporcu çıkartabilirsek, ne mutlu bizlere. Burada katılımcı olan herkese teşekkür ediyorum\" dedi. Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü’nden Mesut Eroğlu ise, “Melikgazi ilçemiz Eskişehir Bağları bölgesinde bulunan geçici eğitim merkezinde öğrenim gören Suriyeli çocuklarımız ve bu okulun yanında okuyan Türk gençlerimiz bizim şubemizden talepte bulunarak, Kayserisporlu futbolcular ile tanışmak ve burada maç yapmak istediler. Bizde çocuklarımızı Kayserispor tesislerine getirdik. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ’a ve Kayserispor idaresine teşekkür ediyorum. Kayserispor’a başarılar diliyorum. Burada çocuklarımız mutlu oldu. Bizlerde onların mutluluğunu paylaşıyoruz. Önemli olan skor değil buradaki birlik ve beraberlikti” açıklamasında bulundu. Skorun tutulmadığı müsabaka sonrası kısa bir süre Kayserispor A takım antrenmanını izleyen çocuklar daha sonra tesislerden ayrıldılar.

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