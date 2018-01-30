(Görüntülü Haber) Türk Tabipleri Birliği merkez konseyi üyelerine gözaltı kararı (2)

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM-ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcığı \'nda yürütülen soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği\' nin (TTB) 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı. Ankara merkezli 8 ilde başlatılan operasyon kapsamında gözaltı, arama ve el koyma işlemlerine devam edildiği belirtildi.
TTB önünde toplanan kalabalığı polis uzaklaştırmak istedi. Grup ile polis arasında arbede yaşandı.