(Görüntülü Haber) Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Kulübü oyuncularına liselilerden sevgi

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Kulübü, Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde lise öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler, futbolcuları konfetiler ve \'Türkiye sizinle gurur duyuyor\' tezahüratları ile karşıladı.



Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, milli takım oyuncuları Muhammet Yeğen, Ömer Güleryüz, Kemal Güleş\'in de aralarında bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Kulübü, İzmit\'te Pirelli Fabrikası\'nı ziyaret etti. Futbolcular fabrikanın yemekhanesinde işçilerle bir araya geldi. Yemeğin ardından futbolcular Pirelli Anadolu Lisesi\'nde öğrencilerle buluştu. Sporcular öğrenciler tarafından konfetiler ve \'Türkiye sizinle gurur duyuyor\' sloganları ile karşılandı. Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak ve sporcular okul bahçesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.



FUTBOL SAYESİNDE AYAĞA KALKTIM



Yapılan etkinliğin ardından konuşan 15 Temmuz gazisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Takımı oyuncusu Cafer Yılmaz, ayağını kaybettikten sonra futbol sayesinde yeniden ayağa kalktığını ve yürümeyi öğrendiğini ifade ederek, \"Ben 15 Temmuz\'da gazi oldum. 15 Temmuz da bacağımı kaybettim külliye önünde. Ama bacağımı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayamadan antrenmanda attığım golün sevincini yaşadım. Ayağım koptuktan bir ay sonra ben antrenmanlara başladım. Ben sandalyeden kalkıp yürümeye başladım, değneklerle koşmaya başladım. Ben sandalyeden futbolla kalktım. Ayağım olmadığı halde yürümeyi ve koşmayı tekrar öğrendim. Buradan ben çoğu kez de engellilerin içine kapadığını gördüm ama ne olursa olsun hayattan kopmamaya çalışmalıyız. Ben bu şekilde tekrar hayata bağlandım\" dedi.



ÇOK MUTLUYUZ



Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak ise kazanılan başarının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



\"Başarıyı bize soruyorlar, başarı nasıl geldi diye soruyorlar. Başarıyı anlatırken heyecanlanıyoruz, daha çok öğrencilerimizle beraber olmak istiyoruz. Neden diye sorarsanız ben geleceğimizin nesli, ülkemizi idare edecek öğrencilerimizin, gençlerimizin okulda olduğunu, sayın cumhurbaşkanımızın, başbakanımız, milli eğitim bakanımız ve spor bakanımız her platformda söylüyor. Gençlerimize değer vereceğiz, gençlerimiz bizim için önemli ne yapsak azdır. Birlik ve beraberlik sürecinde bunu başardık çok mutluyuz.\"



