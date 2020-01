(Görüntülü Haber) Türk Sağlık Sen'den 'Yıpranma payı' talebine uygulamalı ipe un sermeli tepki

Cafer ZENGİN KAYSERİ, (DHA) Türk Sağlık Sen\'den \'Yıpranma payı\' talebine uygulamalı ipe un sermeli tepki TÜRK Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, sağlık çalışanlarına yıpranma paylarının verilmesi gerektiğini savunarak, Yıpranma payında ipe un serilmesine son verilsin dedi. Ünal, basın toplantısında temsili olarak ipe un da serdi. Türk Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesini istedi. Yıpranma payı konusunda yetkili sendika Memur-Sen\'e tepki gösteren Ünal, \'Malum-Sen\'in her sene kazandık, hayırlı olsun broşürleri bastırdığı yıpranma payı hakkımızda 3 yılın sonunda somut bir gelişme olmaması tüm sağlık çalışanlarını hayal kırıklığına uğratmıştırö dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bu konuda söz verdiğini ancak 3 yıldır adım atılmadığını ifade eden Ünal, \'Sayın Cumhurbaşkanı söz vermesine rağmen ve bir Kanun Hükmünde Kararname ile bile bu hak rahatça verilirken, neden sağlık çalışanlarının 3 yıldır ısrarla bu hakkının oyalandığı açıklanmalıdır. Sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payında ipe un serilmekten bir an önce vazgeçilmelidir. Son olarak kamu çalışanlarını sukutü hayale uğratan toplu sözleşmede de yıpranma payı konusunda varılan anlaşma tabiri caizse endişe vericidir. Sağlık çalışanlarının hakkı olan yıpranma payında ipe un serilmekten bir an önce vazgeçilmelidir diye konuştu. Ünal, şunları söyledi, ?Biz Türk Sağlık-Sen olarak yılın 12 ayı, 365 günü, haftanın 7 günü 24 saat gece-gündüz demeden aralıksız hizmet veren sağlık hizmetlerinde görevli tüm çalışanlara herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan tüm mesleklerde olduğu gibi bir yıpranma payı verilmesini istiyoruz. Daha önce yayınlanan nöbete göre yıpranma payı, 82 yıl çalışılırsa 2.5 yıl yıpranma payı hakkı gibi gerçekleşmesi imkansız bir yıpranma payı istemiyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Toplu sözleşmeyi ambulansla götürüp, ilk görüşeceğiz dedikleri yıpranma payı ile ilgili kabul edilen bir maddeyi metne ekleyip çalışanın haklarını masada bırakan, masada kalan hakların bölünüp parçalanmasına da yol açacak maddeleri kabul edenleri de sağlık çalışanlarının takdirine bırakıyoruz. 244 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanına bunların yaptığını görün ve gereğini yapın diye sesleniyoruz. Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, yaptığı basın açıklamasının ardından temsili olarak ipe un serdi ve tepkisini dile getirdi. Ünal, masada iki şişe arasındaki ipe un serperek, dikkat çekmek için objektiflere poz verdi. Ünal, \'Gördüğünüz gibi ipe un serdik ancak un kalmadı. Bu da yetkili ama yetkisiz sendikanın sağlık çalışanlarına verdiği önemi göstermektedir ifadelerini kullandı.