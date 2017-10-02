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(Görüntülü Haber) Türk-İŞ başkanı Atalay ILO toplantısında konuştu

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10

02 Ekim 2017 20:36

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı\'nda öğleden sonra gerçekleşen oturumda, Türk-İŞ Başkanı Ergün Atalay bir konuşma yaptı. Atalay konuşmasında, “Bu ülkede kadınlarla ilgili sorunlarımız var, çocuklarla ilgili sorunlarımız var, taşeronla ilgili sıkıntılarımız var. Geçici işlerle ilgili sıkıntılarımız var, örgütlenmeyle ilgili sıkıntılarımız var. Bunları anlatmanın yeri bu kürsü ve burası. Maalesef 15 Temmuz\'da başımızdan geçen, hala bitmeyen bir darbe girişimi oldu. Bu darbe girişimi ve terör, ülkemizdeki bu olaylar dünyanın başka ülkelerinde olsa inanın nefes alamayacak durumu gelirler\" dedi. “HAK-İŞ, MEMUR-SEN, KAMU-SEN, TÜRK-İŞ OLARAK SIKINTILARIMIZ PROBLEMLERİMİZ VAR\" Atalay, “Günde ortalama 6 arkadaşımızın bazısı iş kazasına, bazısı cinayetine kurban gidiyor, 4 güvenlik gücümüz can veriyor. Ona rağmen 3.5 milyon misafirimiz var. Avrupa\'daki bazı liderler, bazı sivil toplum örgütleri \'ülkenizin cumhurbaşkanını yollayın\' diyorlar. Türkiye Cumhuriyetinin cumhurbaşkanına, 80 milyonluk nüfusun 55 milyonluk seçmeni, bu ülkede yaşayanlar karar verecek. Bu ülkenin dışındakilerin vermesi uygun ve doğru değildir. Türkiye insan hakları konusunda dün de iyi imtihanlar verdi, bugünde vermeye devam ediyor. Biz burada, bu toplantıya katılan HAK-İŞ, Memur-SEN, Kamu-SEN, Türk-İŞ olarak sıkıntılarımız problemlerimiz var. Onun yeri burası, onları konuşmanın günü bugün ve bu kürsü. Onun için demokrasiden bahsedenler 30 tane mülteciyi ülkelerine almayanlar maalesef FETÖ terör örgütü üyelerine ev sahipliği yapıyorlar\" diye konuştu.

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