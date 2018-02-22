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(Görüntülü Haber) Türk akademisyene ICOMOS'ta önemli görev

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - DÜNYANIN en önemli STK'larından olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi'ne (ICOMOS) bağlı Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu'nda genel sekreterlik görevine Türk akademisyen Yrd

22 Şubat 2018 17:41

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - DÜNYANIN en önemli STK\'larından olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi\'ne (ICOMOS) bağlı Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda genel sekreterlik görevine Türk akademisyen Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz getirildi. Selçuk Üniversitesi\'nden Akdeniz Üniversitesi\'ne geçen Sualtı Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nin Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz, geçen hafta itibariyle ICOMOS Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda genel sekreterlik görevine getirildi. Yrd. Doç. Dr. Öniz, \"İstanbul\'da ICOMOS adına bir milli komitemiz var. Yaklaşık 2 sene önce ICOMOS Türkiye Milli Komitesi sualtı kültür mirası alanında bir komisyon kurulmasını istedi. Biz de bu komisyonun kuruluşunda görev yaptık. Sonrasında ICOMOS Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda Türkiye\'yi temsilen yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya başladık ve geçen hafta itibariyle de ICOMOS Uluslararası Kültür Mirası Komisyonu\'nun genel sekreterliğine atandık. Böylelikle 46 ülkenin resmen üye olduğu ICOMOS\'un Uluslararası Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda ikinci isim (başkandan sonra) olarak uluslararası bir görev yapmaya başladık\" dedi. ICOMOS\'un dünyada UNESCO\'dan sonra sualtı kültür mirasına sahip çıkan en büyük sivil toplum örgütü niteliğinde, devletler tarafından oldukça önem verilen, her ülkede milli komiteleri olan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz, \"UNESCO 2001 yılından beri sualtı kültür mirasının korunmasıyla ilgili çeşitli faaliyetler yürütmekte. 2007 yılında UNESCO 2001 Sualtı Koruma Sözleşmesi\'ne 30 ülke taraf oldu. Bugün bu sözleşmeye 56 ülke taraf. Devletlerin sualtı kültür mirasının korunması alanında UNESCO faaliyet gösteriyor. ICOMOS devletlerin yönetimlerinden bağımsız fakat bu faaliyetleri kontrol eden aynı zamanda birçok başka sivil toplum örgütüyle birlikte kültürel mirasa yönelik tahribatı belirleyerek bunların önüne geçen, geçmeye çalışan çok önemli uluslararası bir kuruluş. 1990\'lardan itibaren ICOMOS Sualtı Kültür Mirası Komisyonu vasıtasıyla dünyada bu alanda oldukça saygın faaliyetleri olan bir kuruluştur. Biz de Türkiye\'den bilim adamları olarak ICOMOS\'un Sualtı Kültür Mirası Komisyonu\'nda yeni görevle daha aktif şekilde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

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