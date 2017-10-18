(Görüntülü Haber) Turizmde personel açığını yabancılar kapatıyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ÖZELLİKLE kıyı bölgelerindeki turizm tesisleri, son dönemde personel ihtiyacını yurtdışından çözmeye yöneldi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, \"Bu açığı kapatmak, mevsimsel ve dönemsel ihtiyaçları karşılamak için tüm insan kaynaklarını kullanmak adına yerli ve yabancı her noktadan eleman temin ediliyor\" dedi. Son dönemde yaşanan sıkıntılar ve yoğun sezonun 5-6 ayla sınırlı kalması nedeniyle personel bulmakta zorlanan turizm tesisleri, insan kaynağı sorununu alternatif yöntemlerle çözmeye yöneldi. Tesisler başta Türki Cumhuriyetleri\'nden olmak üzere Türkiye\'ye çeşitli firmalar aracılığıyla getirilen yabancı personelle açığı kapatmaya başladı. \'5 AY GİBİ YOĞUN BİR SEZON VAR\' TÜROFED Başkanı Osman Ayık, son dönemde turizm sektöründe yaşanan sıkıntıların yanı sıra geçmişten gelen mevsimlik çalışma sıkıntılarının çalışan kesim üzerinde olumsuz etkisi olduğunu söyledi. Yıllardır yapılan temel mücadelelerden birinin sezon aralığını uzatmak ve turizmi 12 aya yaymak olduğunu aktaran Osman Ayık, \"Ama mevsimsellik kırılamadığı gibi tam tersine son birkaç yıl içerisinde yaşamış olduğumuz olumsuzluklar da aslında sezonun daralmasına sebep oldu. 5 ay gibi yoğun bir sezon var. Bunun dışında kalan 7 aylık dönem ister istemez kapasitelerin çok düştüğü, çok azaldığı bir döneme denk geliyor. Bu da işletmeleri, kalifiye elemanları sektör içinde tutmanın zorluğuyla karşı karşıya getiriyor. Bu bizim belki de önümüzdeki dönemde yaşayacağımız en önemli handikaplardan biri. İster istemez bu açığı kapatmak, mevsimsel ve dönemsel ihtiyaçları karşılamak için de tüm insan kaynaklarını kullanmak adına yerli ve yabancı her noktadan eleman temini yapılmaya çalışılıyor\" dedi. \'ÇOK CİDDİ İNSAN POTANSİYELİMİZ VAR\' Turizm tesislerinin personel ihtiyacını geçici olarak başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere Rusya ve Ukrayna gibi ülkelerden karşıladığını kaydeden Osman Ayık, \"Lisan avantajlarını kullanarak bu ülkelerden açığı kapatmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için bir çözüm değil. Halbuki bizim elimizde çok ciddi bir insan potansiyeli var. Genç insanlarımız, genç arkadaşlarımız oldukça becerikli, onların içerisinde de lisan konuşan çocuklarımız var. Bunları bir şekilde bu sektörün içerisine çekecek, en azından okul tatilleri döneminde veya okul tatillerinde yapılacak birtakım düzenlemelerle, bölgelere göre yapılacak birtakım düzenlemelerle özellikle ülkenin işe ihtiyacı olan birçok bölgesi var, bu bölgelerde genç arkadaşlarımızı bir yöntemle sektöre kazandırabilirsek, bu açığı da gidermiş oluruz. Ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlamış oluruz. Bu genç insanların çalışmasıyla birlikte aile bütçelerine de önemli katkıları olacak\" diye konuştu. \'SAATLİK ÇALIŞMA ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM YOLU\' Mevcut eğitim sisteminin insanları yaklaşık 25 yıl üretim ve iş hayatından kopardığına işaret eden Ayık, şöyle dedi: \"Bu yol ve yöntemlerle birlikte aslında bu insanları bir yandan eğitim alırken, bir yandan da iş hayatına kazandırabiliriz. Part time çalışma burada çok önemli bir şey. Saatlik çalışma burada çok önemli bir çözüm yolu. Bunların hepsiyle ilgili yasal düzenlemeleri bir şekilde hayata geçirebilirsek aslında elimizde potansiyel hazır.\" Kırgızistan\'dan Türkiye\'ye personel getiren özel bir insan kaynakları firmasının sahibi Kamila İlhan, önümüzdeki yıl Kırgız personele çok talep olduğunu söyledi. Kamila İlhan, \"Turizmin 5 aya düşmesinden dolayı Türk çalışanlar bu işi pek kabul etmiyor. Bundan dolayı turizmde eleman eksikliği oluşuyor ve biz de bu eksikliği Kırgızistan\'dan eleman getirerek kapatıyoruz. Bizim elemanlarımızın artısı Rusça ve İngilizce bilmesi. Bunun yanında orada Türkçe eğitimler vererek buraya getiriyoruz. Personel departmanlara göre de eğitim alıyor. Hangi departmanda çalışıyorsa ona göre eğitimini Kırgızistan\'da alıyor. Turizmde en çok sıkıntı çekilen departmanlardan biri housekeeping. Biz de bu nedenle Kırgızistan\'da 3 aylık eğitim vererek housekeeping elemanlarını hazır vaziyette Türkiye\'ye getiriyoruz ve geldikleri zaman hiç sıkıntı çekmeden işe başlıyorlar\" dedi.