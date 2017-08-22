(Görüntülü Haber) Turizmci iç pazardan umutlu

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'ndeki turizmciler, Rus turistlerin bu sezon tekrar tatile gelmesiyle artan umutlarını, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla pekiştirdi. İç turizm pazarındaki artışla sevinen turizmci, sezonu 2016 yılından daha iyi bir durumda kapatmayı hedefliyor. Kurban Bayramı tatilinin Bakanlar Kurulu kararıyla 10 güne çıkarılmasıyla, iç turizmde 1.2 milyon kişilik bir hareketlilik yaratması bekleniyor. Turizm sektörü temsilcileri, 28- 29 Ağustos günlerinin tam gün, 31 Ağustos perşembe gününün de yarım gün idari tatil edilmesiyle otellerdeki doluluk oranının yüksek olduğunu, bundan dolayı vatandaştan elini çabuk tutmasını istedi. İÇ TURİZM HEDEFİ YÜZDE 25 Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmde ciddi faaliyet gösteren Türkiye gibi ülkelerin ana kaynak pazarının iç turizm olduğunu söyledi. Bu anlamda turizmde minimum yüzde 25 iç turizm payı olması gerektiğini kaydeden Burhan Sili, \"Son iki senedir gözlemlediğimiz iç turizm bahsedilen oranlara yaklaştığımızı düşünüyoruz. İç pazarla ilgili tek sıkıntımız sürecin dar olması, yani tatil sürelerinin kısa olması. Ülkemizde insanlar okul tatilleriyle beraber tatile çıkıyor. Bu şu anlama geliyor; 15 Haziran ile ağustos sonu, yani 2.5 aylık süreçten bahsediyoruz. Hükümetlerden hep talebimiz tatil süresinin uzatılması. Yani bölgelere göre tatil planları oluşturulmalı. Eğer bunlar gerçekleşirse iç turizm daha ileri boyutlara çıkar\" dedi. 2 MİLYON RUS TURİST SAYISINA ULAŞTIK 2016 sezonunun Türk turizmi adına çok olumsuz geçtiğini anlatan Sili, özellikle Rusya\'da yaşanan kriz nedeniyle Rus pazarının neredeyse sıfırlanma noktasına geldiğini aktardı. Avrupa pazarında da eksiler olduğunu belirten Burhan Sili, \"Ama sayısal olarak özellikle Rusya\'nın geri dönmesi umut oldu. Geçen yılın ilk 7 ayında Antalya\'ya 48 bin civarında Rus turist geldi. Bu yılın aynı döneminde 2 milyon Rus turist sayısına ulaştık. Yani yüzde 4 bin civarında bir artıştan bahsediyoruz ve toplamda 7 aylık dönemde Antalya turist sayısında 2016\'ya göre yüzde 63\'lük artış yakaladı\" diye konuştu. TURİST SAYISI FİYATLARA YANSIMADI Burhan Sili, turizmcilerin pazarı hareketlendirme çabalarının yanı sıra tur operatörlerinin de pazarı domine etme çalışmaları nedeniyle bu sayısal hareketlenmenin fiyatlara yansımadığını kaydetti. Avrupa pazarında 2016\'ya nazaran eksiler olduğunu anlatan Sili, şöyle konuştu: \"Tabii bu özellikle orta Avrupa pazarında. Kaynak pazarı olarak nitelendirdiğimiz Almanya, ilk 7 ayda 2016\'ya göre yüzde 20 civarında bir eksi, Hollanda pazarı yüzde 30\'lar seviyesinde ekside. İskandinav pazarında da benzer durum var. İsveç, Norveç ve Danimarka gibi pazarlarda yüzde 30 ile 35 civarında eksilerimiz var. Doğu Avrupa pazarı olan Macaristan, Polonya, Litvanya, Slovenya gibi ülkelerde ise artışlarımız var. Bunun yanı sıra Ortadoğu\'dan ya da Arap ülkelerinden gelen misafir sayılarında artış var. Gelişmekte olan pazarlardan İran ciddi talep gösteriyor. Tatil zamanları kısıtlı olmakla beraber, özellikle Nevruz dönemi geliyorlar. Şöyle bir gerçek var; 2016 gibi bir sezonu yaşadıktan sonra 2017\'de eski dönem karlılıklarımıza ya da gelişmelere döneceğimizi de beklemiyorduk.\" 2018 DAHA İYİ OLACAK Turizmcilerin genel değerlendirmelerinde Avrupa pazarından daha umutlu olduğu fakat bu konuda yanıldıklarını ifade eden Sili, şöyle dedi: \"Biz Avrupa pazarının 2016 seviyelerinde olacağını düşünüyorduk ama onun biraz daha altında kapanacak gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemlerde onun da telafi edilebileceğini düşünüyoruz. Eylül ayında Almanya\'da seçim var. Orada, iç siyasetteki söylemler halkı etkiliyor. Bu da turizme olumsuz yansıyor. 2018 dönemi itibariyle Avrupa pazarında da bir ivme yakalanacağına inanıyorum. 2017 sezonu yaralarımızı tamamen kapatan bir sezon olamayacak ama gelişimin başladığı bir sezon olarak önümüzde duruyor. 2018\'de çok daha iyi olacağına inanıyorum.\" ALANYALI TURİZMCİLER YERLİ TURİSTE HAZIR Kurban Bayramı tatilinin 10 gün açıklanmasını turizmcilerin müjdeli haber olarak nitelendirdiğini belirten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise şunları söyledi: \"Bayram tatilinin 10 güne uzatılması biz Alanyalıları çok sevindirdi. Alanya yerli turist ağırlamaya hazır. Alanya\'da ciddi yatak kapasitesi var. 500\'ün üzerinde bakanlık ve belediye belgeli otelimiz mevcut. Bu anlamda iç pazarda özellikle geçen yılda ve maalesef 15 Temmuz\'dan sonra sıkıntılar yaşamıştık. Bu sene yapmış olduğumuz çalışmaların hep meyvelerini almaya başladık. İç pazardan da beklediğimiz talepleri alıyoruz.\" HAZIRLIKLAR TAMAM Alanya Belediye Başkanı MHP\'li Adem Murat Yücel ise belediye olarak yerli turistin Kurban Bayramı tatilinde daha rahat etmesi için şehirde hazırlıkları tamamladıklarını, tatile gelen yerli turistin hem deniz, kum, güneş ve eğlencesini yaparken diğer yandan da kurban kesimi ve diğer dini görevlerini yerine getirmesi için gereken alanların ve imkanların oluşturulduğunu söyledi.