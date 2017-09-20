(Görüntülü Haber) Turistler köpük partileriyle serinliyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nde bunaltıcı hava etkisini sürdürürken, yerli ve yabancı tatilciler havuz başında köpük partisiyle serinliyor. Kemer\'de hava sıcaklığının 34 derece dolayında, nemin ise yüzde 66\'larda seyretmesi nedeniyle turizmciler eylül ayında da havuz başı etkinlikleriyle serinlemeye çalışıyor. İlçe merkezindeki Asdem Park Otel\'de Rus, Ukraynalı, Kazak, Polonyalı ve yerli turistlere yönelik özel köpük partisi düzenledi. DJ performansı ve go go dansçıların katılımı ile daha da renklenen köpük partilerinde turistler bol bol dans ederken, havuza atlayarak serinledi. Otelin eğlence müdürü Hamza Kubal, \"Hava sıcaklığının 30-35 derece arasında seyretmesi ve eylül ayına göre nem oranının yüksek olması nedeniyle turistlerimiz özellikle serinletici aktiviteler istiyor. Biz de bu nedenle köpük partilerimizin ve havuz oyunlarımızın sayısını artırdık\" dedi.