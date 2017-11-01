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(Görüntülü Haber) Turgutlu'da huzur operasyonu

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla kent genelinde huzur denetimi yapıldı

01 Kasım 2017 14:14

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla kent genelinde huzur denetimi yapıldı. Manisa İl ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Turgutlu\'da huzur denetimi yaptı. 230\'u polis olmak üzerine denetimi gerçekleştiren güvenlik güçleri, 1242 kişinin kimlik kontrolünü yaptı. Bulvar Bölgesi ile Atatürk, Mustafa Kemal, Yıldırım, İstasyonaltı mahallelerinde 47 işyeri denetlendi. Suriyelilerin ise kimlik belgeleri kontrol edildi. Kontrol edilen 75 Suriyeliden Manisa\'ya kayıtlı olmayan 12\'si hakkında işlem yapıldı. Hırsızlık, suç eşyası satın alma, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma suçlarından aranan 3 kişi ise yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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