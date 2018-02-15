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(Görüntülü Haber) Turfanda çağlanın 65 gramı 25 lira

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de turfanda çağla, kilosu 500 liradan, 65 gramlık paketi ise 25 liradan satılıyor

15 Şubat 2018 14:47

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de turfanda çağla, kilosu 500 liradan, 65 gramlık paketi ise 25 liradan satılıyor. Kayseri\'de Merkez Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi\'nde 15 yıldır manav işletmeciliği yapan Halil İşler, kış aylarınca sattığı yaz meyveleriyle dikkati çekiyor. Şubat ayında kayısı, şeftali, kiraz ve erik satan İşler, şimdi de 2018 \'in turfanda kayısı çağlasını satıyor. Mersin\'in Anamur ilçesinde özel seralarda yetiştirilen ilk çağla ürünlerinin toplanmaya başladığı ifade eden İşler, \"Bu yıl Anadolu\'da ve Akdeniz\'de çok fazla kış olmadı. Havaların sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle 15 Mart\'ta toplanması gereken kayısı çağlaları 1 ay önceden toplandı. Erken toplanan kayısı çağlalarının özellikle aşeren hamile kadınlar çok istediği için manav dükkanımıza getirerek satmaya başladık. Kilosu 500 lira olan çağlaları 65 gram gelen paketler içine koyarak 25 liraya satıyoruz\" dedi.

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