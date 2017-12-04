(Görüntülü Haber) Türel ve Karaloğlu engellilerle buluştu

Hasan DEMİRBAŞ- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilerle yemekte bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi\'nin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Cam Piramit\'te verdiği yemeğe Vali Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Ak Parti Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eşi Ebru Türel, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, engelliler ve aileleri katıldı. Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, önemli olanın bir insanın uzuvlarındaki eksikler değil zihinlerdeki engeli kaldırmak olduğunu söyledi. İnsanın zihnindeki düşünceler nedeniyle engelli ya da engelsiz olabileceğini belirten Karaloğlu, son 20 yılda engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak ilerlemeler yapıldığını vurguladı. Antalya\'da bu konuda önemli işler yapıldığını anlatan Karaloğlu, çağdaş bir şehirde çağdaş bir yönetimin yapması gerekenlerin yapıldığını söyledi. Karaloğlu, Engelli kardeşlerimize emek verdiğimizde onların her türlü işte başarılı olacağını biliyoruz dedi. DÜNYANIN EN ENGELSİZ ŞEHRİ OLMA HEDEFİ Belediye Başkanı Menderes Türel ise engellilere, Siz benim yol arkadaşlarımsınız diye seslendi. Engelsiz Antalya için çok iş yaptıklarını belirten Türel, Antalya\'nın dünyanın en engelsiz şehri olana kadar çalışacaklarını söyledi. Kafalardaki engellerin kaldırılması durumunda bütün engellerin aşılabileceğine vurgu yapan Türel, Hayatı engelsiz hale getirmek ve engelli ailelerin yükünü paylaşabilmek en büyük hedeflerimiz arasındadır. Sosyal hizmetlerde sınır tanımıyoruz dedi. \'EN BÜYÜK ENGEL GÖNÜL ENGELİDİR\' Belediyenin projelerinden de bahseden Menderes Türel, \'Mola Evleri Projesi\'ni tamamladıklarını ve yakında hizmete açacaklarına değindi. Kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının katılacağı engelsiz hizmet komisyon kuracaklarını açıklayan Türel, engellilere yönelik faaliyetin bu komisyon tarafından takip edileceğini kaydetti. Kaldırımlarda görme engellilere yönelik platformlar yapıldığını, ancak buraya araç park edildiğini gördüklerini anlatan Türel, Bu sürücüler büyük bir suç işlemekte. Bu kişiler yaya geçidine saygı duymayan, akıl ve vicdan engellisi olduklarını görmelidir. Hayatta en büyük engel, gönül engelidir. Hoşgörüsüzlük, sevgisizlik, nefret, peşin hükümlü olma hem kendi hayatını hem de toplum hayatını olumsuz etkileyen en büyük engellerdir. Fiziksel ve zihinsen engelli bireyler sabırlarıyla birçoğumuzdan çok daha güçlüdür. Onlara çok şey borçluyuz diye konuştu. Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu ve Başkan Türel, masa tenisinde Avrupa\'da ikinci olan Benay Balcı ve Tayfur Arı\'ya hediyeler verdi. Etkinlik engellilerin gösterisiyle sona erdi.