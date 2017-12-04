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Spor

(Görüntülü Haber) Türel Antalyaspor kongresi için konuştu Dere geçilirken at değiştirilmez

HASAN DEMİRBAŞ- MEHMET KILIÇASLAN ANTALYA-DHA ANTALYASPOR'un Onursal Başkanı da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 7 Aralık'ta gerçekleşecek Antalyaspor olağanüstü kongresi için Dere geçilirken at değiştirilmez dedi

04 Aralık 2017 21:27

HASAN DEMİRBAŞ- MEHMET KILIÇASLAN ANTALYA-DHA ANTALYASPOR\'un Onursal Başkanı da olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 7 Aralık\'ta gerçekleşecek Antalyaspor olağanüstü kongresi için Dere geçilirken at değiştirilmez dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyaspor\'un 7 Aralık\'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongresine yönelik açıklamada bulundu. Mevcut yönetim ve başkanın devam etmesi yönünde kanaati olduğunu belirten Türel, mevcut yönetimle gerekli görüşmeleri yaptığını söyledi. Antalyaspor\'un başkanı kim olursa olsun desteğini her zaman devam ettireceğini vurgulayan Türel, ?Bu konuda en ufak tereddüt söz konusu değil. Ümit ediyorum mevcut başkan ve yönetimi bir takdirde bulunur. Antalyaspor\'un sahipsiz kalması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dere geçilirken at değiştirilmez. Şu anda yönetim değişikliğinin Antalyaspor\'a fayda getirmeyeceğini düşünüyorum dedi. ÖZTÜRK GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARARI AÇIKLAMIŞTI Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, olağanüstü kongre kararını, 15 Kasım tarihinde basın açıklamasıyla duyurmuştu. Gözyaşları içinde açıklamasını yarıda bırakan Öztürk, kulübe gelir getirmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi\'nden moloz döküm yerlerinin işletme hakkını Antalyaspor olarak aldıklarını, ancak Meclis kararıyla birim fiyatının düşürülmesine tepki göstermişti.

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