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(Görüntülü Haber) Tüpraş'ta patlama 4 ölü, 2 yaralı (5)

KAYMAKAM'DAN PATLAMA AÇIKLAMASI Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Tüpraş Aliağa Rafinerisi'ndeki patlamayla ilgili gazetecilere açıklama yaptı

11 Ekim 2017 15:03

KAYMAKAM\'DAN PATLAMA AÇIKLAMASI Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz, Tüpraş Aliağa Rafinerisi\'ndeki patlamayla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Kaymakam Yılmaz, \"Sabah saatlerinde depolama alanındaki nafta tankında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Şu an herhangi bir yangın ve yayılma riski yok. Adli bir vaka. Gerek polis, gerekse savcılık soruşturma başlattı. Zaten TÜPRAŞ\'ın kendi teknik ekipleri yeterli. Ancak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de bölgeye sevk edildi. Şu an üretim devam ediyor. Ancak, içeriye araç girişi yok\" dedi. Kaymakam Yılmaz, patlamanın meydana geldiği 10 bin metreküplük nafta tankının, 1.5 yıldır bakımda olduğunu, bugün son kontrollerinin yapılıp, üretime dahil edilmesi planlanırken patlamanın meydana geldiğini kaydetti. Kendisine ilk ulaşan bilgilere dayanarak patlamada 2 işçinin yaralandığını söyleyen Kaymakam Yılmaz, aldığı detaylı bilgilerden sonra olayda yaralanan 1 kişinin Menemen Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındığını, 1 işçinin daha etkilendiğini, ancak yaralı olarak kabul edilmediğini söyledi. Taylan YILDIRIM/ALİAĞA (İzmir), (DHA)

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