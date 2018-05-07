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(Görüntülü Haber) Tunceli'de yavrularıyla nehir kenarında gelen Ayı görüntülendi

TUNCELİ,(DHA) TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki Kırmızı Köprü köyü yakınlarında geçen Pülümür Nehri kıyısında yavrularını beslenmeye çalışan ayı, kendisini görüntüleyen vatandaşları fark etmesiyle üzerine yavrularıyla birlikte hızla ormanlık alan kaçtı

07 Mayıs 2018 21:01

TUNCELİ,(DHA) TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesindeki Kırmızı Köprü köyü yakınlarında geçen Pülümür Nehri kıyısında yavrularını beslenmeye çalışan ayı, kendisini görüntüleyen vatandaşları fark etmesiyle üzerine yavrularıyla birlikte hızla ormanlık alan kaçtı. Pülümür ilçesindeki ormanlık alanda bulunan ve sayılarının fazla olduğu belirtilen Ayılarndan biri 2 yavrusu ile Pülümür Nehri kıyısında görüntülendi. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, bir Ayı iki yavrusuyla birlikte Pülümür nehrine gelerek yavrularını beslemeye çalıştı. Suyun akıntısının tehlikeli olduğunu fark eden vatandaş, ayıların uzaklaşması için ses çıkardı. Sesi duyan ayı, iki yavrusuyla birlikte ormanlık alana hızla ulaştığı görüntülerde kaydedildi.

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