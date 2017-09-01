T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tunceli'de valilik bayramlaşma programı parkta yapıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valiliği'nce her yıl polisevinde yapılan bayram kutlamaları bu yıl ilk kez Seyit Rıza Meydanı'nda bulanan bir parkta gerçekleştirildi

01 Eylül 2017 20:42

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ Valiliği\'nce her yıl polisevinde yapılan bayram kutlamaları bu yıl ilk kez Seyit Rıza Meydanı\'nda bulanan bir parkta gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 2 aydır görev yapan Vali Tuncay Sonel, daha önce güvenlik nedeniyle polisevinde yapılan bayramlaşma programını bu yıl Seyit Rıza Meydanı\'nda bulunan bir parkta düzenledi.  Polisevinde yapılan kutlamalara son veren Vali Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte halkla bayramlaşıp, çay içti. Vatandaşla bütünleşilmesi gerektiğini söyleyen Vali Sonel, buradaki programının ardından beraberindekilerle birlikte hastane ve yetiştirme yurdunda kalanlarla bayramlaşma etkinliğine katıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHAValiliğiSeyit Rıza MeydanıVali Tuncay SoneldahaVali SonelJandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral VedatEmniyet Müdürü Doğu AteşKomutanı Albay Tekin AktemurVatandaşla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24