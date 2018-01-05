T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tunceli'de taşeron işçilerin kadro başvurusu halayı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kadro başvurusu süreci başlayan yaklaşık 900 taşeron işçiden bazıları, yakınları ile davul- zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı

05 Ocak 2018 16:34

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kadro başvurusu süreci başlayan yaklaşık 900 taşeron işçiden bazıları, yakınları ile davul- zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı. Tunceli\'de, son yayımlanan KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınacak olan yaklaşık 900 taşeron işçi için başvuru süreci başladı. Kadroya geçirilecek taşeron işçilerin başvurularının alınması için Tunceli Belediyesi önünde imza töreni düzenlendi. Törene katılan bazı taşeron işçiler ve aileleri, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek, kutlama yaptı. İmza törenine katılan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de işçilerle birlikte halay çekerek, kutlamaya katıldı. Daha sonra başvuru masasına gelen taşeron işçiler, kadroya alınmalarının ilk adımı olan sözleşmelerini imzaladı. Törende açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, KHK sonrası yasal işlemlerin derhâl başlatıldığını belirterek, \"Tunceli\'de taşeron olarak çalışan 900 civarında vatandaşımız var. Resmi işlemleri ve prosedürleri tamamlanan işçilerimiz ile bugünden itibaren kadro sözleşmesini imzalamaya başladık. Tunceli adına çok güzel oldu. 900 aile artık daha rahat ve huzurlu olacak\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit DEMİRTUNCELİ DHA TUNCELİKanun Hükmünde Kararname KHKTunceliKHKKadroyaTunceli BelediyesiTöreneTunceli ValisiBelediye Başkan Vekili Tuncay SonelDahaTörendeVali Tuncay Sonel KHKResmi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24