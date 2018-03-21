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(Görüntülü Haber) Tunceli'de nevruz kutlamaları

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de nevruz kutlamaları, Seyit Rıza Meydanı'nda, yaklaşık bin kişinin katılımı ile yapıldı

21 Mart 2018 19:18

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de nevruz kutlamaları, Seyit Rıza Meydanı\'nda, yaklaşık bin kişinin katılımı ile yapıldı. Kutlamalar, Seyit Rıza Meydanı\'nda toplanan kalabalığın Nevruz ateşi yakması ile başladı. Etkinlikleri HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ile çok sayıda sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcisi de katıldı. Etkinliklerte konuşan HDP Parti Meclis Üyesi Çiğdem Küçükkeleş, \"Biz nevruzu Hızır ile karşılayanlarız. Biz karda, kışta dara düşen, helalleşen, ikrarlaşan toplumlar olarak bugün coğrafya ile helalleşip Hızır ile bütünleştirip, nevruzu kutlayanlarız. Nevruz bizce bir günden ibaret değil. Nevruz bir bayramdan da ibaret değil. Nevruz yeni baştan yeşerdiğimiz bir gündür. Doğa ile birlikte yeni baştan doğduğumuz bir gündür. Nevruz insanlığın var olduğu günden bugüne taşıdığımız kültürümüzdür. Biz hep azmış gibi görünen, mağlup olmuş gibi görünen ama bugün insanlığı ayaka tutan damarız\" dedi. Konuşmaların ardından yerel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halay çeken kalabalık, daha sonra olaysız dağıldı.

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