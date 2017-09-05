(Görüntülü Haber) Tunceli'de HDP milletvekili ve çevrecilerden protesto eylemi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'de bir grup çevreci ve HDP Milletvekili Alican Önlü, PKK\'lı 8 teröristin ölü ele geçtiği operasyon bölgesinde çıkan ve halen süren orman yangınına orman işletmesinin müdahale edilmediğini ileri sürerek protesto eylemi yaptı. Pülümür Vadisi\'nde bulunan Hanköy ile Dokuzkaya Köyü bölgelerinde operasyon sırasında çıkan orman yangınlarına Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından müdehale edilmediğini öne süren HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve 5 çevre gönüllüsü protesto gösterisi yaptı. Tunceli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü\'ne gelen HDP\'li Önlü, Orman İşletme İl Müdürü Özcan Yüksel ile bir süre görüştükten sonra, çevrecilerle birlikte orman yangınınına müdahale edilemediğini ileri sürerek protestoda bulundu. Çevreciler adına basın açıklamasını okuyan Haydar Çetinkaya da batı illerinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale edildiğini fakat Tunceli\'deki yangınlarına müdahale edilmediğini ileri sürdü. Tunceli\'nin uzun zamandan beridir orman yangınlarıyla gündeme geldiğini anlatan Çetinkaya, \"Müdür bey ile görüştük, durumu anlattı bize. Ellerinde olmayan nedenlerden dolayı, orman yangınlarına müdahale edemediklerini söyledi. Orman İşletme Müdürlüğü\'nde çalışan herkes özverili, yangınlara müdahale etmek istiyor. Ama, önlerine çıkan engeller var. Özellikle Pülümür Vadisi Hanköy yakınlarındaki ve Dokuzkaya Köyü kırsal alanında çıkan orman yangınlarına bir an önce müdahale edilmesini istiyoruz yangın giderek büyüyor ciğerlerimiz daha fazla yanmasın\" dedi. Grup basın açıklaması yaptıktan sonra HDP\'li Önlü ile birlikte ellerindeki tırmık ve kürekleri protesto amacıyla Orman İşletme Müdürlüğü önüne bıraktı.