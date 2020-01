(Görüntülü Haber) Tunceli'de dev yatırımla 400 kadın istihdam edilecek

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TÜRKİYE\'de, tekstil alanda faaliyet yürüten bir firma, Tunceli\'de kurduğu tekstil fabrakasında 400 kadın istihdam edilecek. Yatırımcının bu girişimine Tunceli Valiliği de, fabrikada çalışacak kadınların servis ve yemek ücretini karşılayarak destek verecek. Tunceli\'de, tekstil sektörünün önde gelen bir firması, kadınların istihda edileceği 2 milyon liraya mal olan dev tekstil fabrikası kurdu. İlk etapta 400 kadının istihdam edildiği fabrikada, 2018 yılının Mayıs ayında açılacak diğer fabrikalarla birlikte bin 362 kadın çalışacak. 4 ay önce Tunceli Valiliği görevine başlayan Vali Tuncay Sonel\'in girişimiyle kurulan fabrikanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Kentin işsizlik sorununu çözümüne önemli katkı sağlanması beklenen tekstil fabrikasının kurulmasıyla ilk kez kentte 10\'dan fazla kişinin istihdam edileceği iş alanıda kurulmuş oldu. Tunceli\'deki fabrikada üretilecek ürünlerin Türkiye\'nin çeşitli illerinde bulanan firma ait mağazalarda satışa sunulacağı belirtildi. ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMINA DEVLET DE DESTEK SUNDU Vali Sonel, Tunceli\'ye böylesi bir fabrikayı kuran firma yetkililerine teşekkürlerini ileterek, bir yıl boyunca fabrikada çalışacak 400 kadının servis ve öğle yemeğini Valilik olarak karşılayacağını söyledi. İlk deneme üretimine başlayan tekstil fabrikasını gezerek çalışan kadınlarla bir araya gelen Vali Sonel, daha sonra fabrikayla ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Göreve başladığı ilk günden beri kentin işsizlik sorunun gidermek için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Vali Sonel, şunları söyledi: \"Tunceli\'ye geldiğim ilk günlerde nereye gitsem işsizlik en büyük sorun olarak karşıma çıktı. Bunun çözümü için girişimlere başladım ve meyvelerini aldık. Tunceli\'de karşıma çıkan en büyük ve önemli sorun işsizlik oldu. Valilik ve belediyenin kapısını sonuna kadar halkımıza açtığımda hergün yüzlerce işsiz odama geliyordu ve bu durumda ben de hemen harekete geçtim. İşadamlarımızla görüştüm ve önemli bir adım attık. Özel bir tekstil firmamızla görüşmelerimizi tamamladık ve ilk yaptığımız cumhuriyet bayramımızın kutladığı 29 Ekim gününe yetişmek üzere ilk aşamada 400 kadınımızın çalışacağı fabrikaya hayata geçirmek oldu ve bunu başardık. Tunceli\'de işsizliği bitirmeye kararlıyız. Şu an 1-2 tekstil firmasıyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Tunceli için önemli hedeflerimiz var. Devletimizin bütün imkanlarını getireceğiz. Şimdi önümüze bir hedef koyduk, 19 Mayıs 2018 günü Tunceli\'de bin 362 kadınız iş sahibi olacak. Bu da işsizliğin çözümü anlamında büyük bir adım. İki ayrı tekstil firmasıyla görüştük, herşey yolunda şu an. İl merkezi ve Pertek\'te kuracağımız yeni tekstil fabrikalarıyla bin 362 kadınımız iş başı yapacak, evlerine ekmek götürecek. Tabi tamamına yakını kadın olacak ancak bu iş yerlerinde erkek kalifiye elemana da ihtiyaç var, bir kısmı erkek olacak ama ezici çoğunluk kadınlardan oluşacak.\" \"GÖZLERDEKİ MUTLULUK HER ŞEYE DEĞER\" Fabrikada çalışan kadınların mutluluğunu görünce, kendisinin de çok mutlu olduğunu anlatan Vali Sonel, \"Buradaki hanım kardeşlerimiz, kızlarımız mutlulukla çalışıyorlar, gözleri gülüyor. Çok mutlu hissediyorlar kendilerini. Bu da beni çok sevindirdi. Evlerine aş ekmek götürecekler onların gözlerindeki mutluluğu görmek her şeye değir. Bir kadının işi olması para kazanması hem özgüven getiriyor hem aileye önemli katkı sunuyor ve kadınımız mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz\"dedi. Tekstil fabrikasında ilk kez iş sahibi olan birçok kadın işçi de, Tunceli için inanılmaz bir gelişme olduğunu böyle bir yatırımın kenti kalkındıracağını ve yöre halkını çok mutlu edeceğini belirtiler. Yeni işe giren Fadime Demiralp ise, \"Yıllardır işsizlikle mücadele ediyordum. İş bulmak imkansızdı. Buralarda fabrika yok, iş alanları yok. Mutsuz bir şekilde çocuklarımızı okutmanın zorluklarını bile yaşıyorduk. Şimdi bir iş kapısı açıldı Vali Bey bize ve Tunceli\'ye çok büyük bir fayda sağladı, minnatarız kendisine. Evimize huzurla gideceğiz\"dedi. Fabrika çalışanlarından Saniye Kuru da, \"Tunceli\'nin en büyük sorunu işssizliktir. Bunu biz iyi biliyoruz. Yılardır terör belimizi büyükyordu, yatırım gelmiyordu. Şimdi 400 kadın işe başladı ve biz çok mutluyuz evden çıkarak işe geleceğiz işimiz olacak çok mutluyuz\"diye konuştu.