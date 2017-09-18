(Görüntülü Haber) Tunceli Valisi Sonel: Tunceli-Pülümür- Erzincan yolunun yapımı 2018'de başlıyor

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi\'ni Karadeniz\'e bağlayan en kısa yol olan Tunceli- Pülümür- Erzincan geçişi için yapılan girişimlerin sonuç verdiğini ve Tunceli ile Erzincan arasındaki 90 kilometrelik yolun yapımına önümüzdeki yıl Mayıs ayında başlanacağını söyledi. Ahilik Haftası nedeniyle Esnaf ve Sanatkarlar Odası\'nın düzenlediği toplantıya katılan Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, esnafın bir ilin ekonomisi için temel taşlar olduğunu belirterek, \"Tunceliler için çok önemli bir çalışmayı yakın zamanda bitirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız\'a sonsuz teşekkür ediyorum. İşkur\'da sözleşmeleri biten 600 vatandaşımızın sözleşmelerini bu aydan itibaren 3 ay daha uzattık. Okular açılırken vatandaşımızın birçok masrafı olacaktı, bunları karşılamaları ve sorunsuz bir eğitim yılına başlamaları için 600 İşkur sözleşmeli vatandaşımızın 3 ay daha çalışmasını sağladık. Yine milli eğitimde İşkur sözleşmesiyle çalıştırılmak üzere 145 yeni kadro açtık. Bu ilimizde işsizliğin önlenmesi için çok büyük bir rakam\" dedi. Bir tekstil firması ile başlatılan görüşmelerin tamamlandığını, bu kupsamda Tunceli\'de kurulacak atölyede ilk aşamada 100 kadının çalışacağını belirten Vali Sonel, daha sonra ise 400 kadının burada istihdam edileceğini söyledi. Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi\'ni Karadeniz\'e bağlayan en kısa yol olan Tunceli ile Erzincan arasındaki 90 kilometrelik yolun yapımına önümüzdeki yıl Mayıs ayında başlanacağını anlatan Vali Sonel, şöyle konuştu: \"Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'ni Doğu Karadeniz\'e bağlayan en yakın yol olan Tunceli-Pülümür- Erzincan bağlantılı yaklaşık 90 kilometrelik yolun projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı ve Mayıs ayında yol yapım çalışması başlayacak. Yılardır büyük bir sorun olan Tunceli-Erzincan geçişi konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım çok büyük destek verdiler. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız bu yolun yapımı için talimat verdi. Sayın Başbakanımız yolun kısa sürede bitirilmesi için ne gerekiyorsa yaptı. Sayın İçişleri Bakanımız ile yakın zamanda görüştüm; Sayın Bakanımız Süleyman Soylu\'nun da büyük katkısı ile yıllardır sorun olan ve çözülmeyen yol sorunu bitiyor artık. Ahilik Haftası nedeniyle sizlere müjdeyi vereyim Tunceli-Erzincan arasında Pülümür Vadisi içinden geçen 90 kilometrelik yolun yapımına gelecek yıl mayıs ayında başlanacak\" diye konuştu. Toplantı sonrası Vali Tuncay Sonel ve beraberindekiler, halka geleneksel etli pilav dağıttı.