(Görüntülü Haber) Tunceli valisi Sonel, İstanbul'dan getirttiği etleri mangalda pişirip Mehmetçiğe yedirdi

Ferit DEMİR TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de, Vali Tuncay Sonel, PKK ile mücadelede büyük başarılar elde eden Geyiksu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nı ziyaret ederken, İstanbul\'dan ünlü bir et lokantasından getirttiği etleri mangalda kendisi pişirerek askerlere yedirdi. Vali Sonel, Buranın huzur şehri olması için de kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada, PKK\'lı teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle bir araya gelelim, onlara hal hatır soralım ve onlarla öğle yemeğinde beraber olalım istedikdedi. Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte Geyiksu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nı ziyaret etti. İstanbul\'dan ünlü bir et lokantasından getirttiği özel etleri Geyiksu Tabur Komutanlığı\'nda mangalda diğer protokol üyeleri ile birlikte pişiren Vali Sonel, bu etleri askerlere yedirdi. Burada konuşan Vali Tuncay Sonel, Tunceli\'de jandarmadan, Emniyete, Başsavcıdan, Rektöre kadar Tunceli ailesi olarak çok uyumlu ve güzel bir ekip olduklarını belirterek, Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz, yöremize çok büyük önem veriyor. Devletimizin sıcaklığını ve şefkatini yöre insanımıza göstermeye gayret ediyoruz. Buranın huzur şehri olması için de kahraman güvenlik güçlerimiz fedakarca görev yapıyorlar. Her türlü doğa şartında karda, kışta zorlu coğrafyada, PKK\'lı teröristlere karşı büyük başarılar kazanan kahraman güvenlik güçlerimizle bir araya gelelim, onlara hal hatır soralım ve onlarla öğle yemeğinde beraber olalım istedik ve her daim de güvenlik güçlerimizin yanında olacağımızı burada belirtmek isterim. Allah kahramanlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Allah ayaklarına taş değdirmesin dedi. Vali Tuncay sonel ve beraberindekiler, Tabur\'dan ayrıldıktan sonra Geyiksuyu köyüne geçerek, burada köylüler ile bir araya geldi. Köylülerle sohbet eden Vali Sonel ve beraberindekiler daha sonra köyden ayrıldı. Görüntü Dökümü