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(Görüntülü Haber) Tunca Nehri'nin debisi düşüyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE'de geçtiğimiz hafta başlayarak aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle Tunca Nehri'nin taşmasıyla, Sarayiçi'nde bulunan Kırkpınar Er Meydanı ve Adalet Kasrı ile Edirne Sarayı kazı alanında biriken sular çekilmeye

16 Şubat 2018 18:18

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'de geçtiğimiz hafta başlayarak aralıklarla etkili olan yağışlar nedeniyle Tunca Nehri\'nin taşmasıyla, Sarayiçi\'nde bulunan Kırkpınar Er Meydanı ve Adalet Kasrı ile Edirne Sarayı kazı alanında biriken sular çekilmeye başladı. Edirne\'de geçtiğimiz hafta başlayan ve aralıklarla yağan sağanak bölgede etkili oldu. Yağış nedeniyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi suyla kaplandı. Sarayiçi\'ndeki Edirne Saray kazı alanı ile tarihi Adalet Kasrı giriş katını su bastı. Fatih Köprüsü dibinde taşkın sularına maruz kalan yüzlerce yıllık anıt ağacın da öne doğru hafif yattığı görüldü. Kırkpınar alanına her iki yönden girişleri sağlayan, tarihi Fatih ve Kanuni köprüleri trafiğe açık olurken, çevre araziler de taşkın suları altında kaldı. DSİ 11\'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışlar nedeniyle Tunca Nehri\'nde su seviyesinin artış gösterip yatağından taştığını belirterek dün 130 metreküp/saniye debisiyle akan suyun bugün ölçümlerde, 120 metreküp/saniyeye düştüğünü söyledi. Yetkililer, debisi düşen suyun turuncu alarmdan, \'sarı\' uyarı alarmına döndüğünü belirtti. Meteoroloji yetkilileri kentte hafta sonu yağış beklenmediğini kaydetti.

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