(Görüntülü Haber) Tunca Nehri'ndeki taşkın, 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi (Yeniden)

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de sağanakların ve karların erimesinin ardından Tunca Nehri\'nde başlayan taşkın, \'kırmızı alarm\' seviyesine yükseldi. Bulgaristan\'ın Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü gelecek 4 gün boyunca su seviyesinin yükseleceğini açıklarken, Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi sular altında kaldı, Er Meydanı\'na giden köprüler ise trafiğe kapatıldı. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve karlı havanın etkisini yitirmesiyle Edirne\'de hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükseldi. Karların erimesinin ardından önceki gün Tunca ve Meriç nehirlerindeki su debilerinde artış gözlendi. DSİ Değirmenyeni İstasyonu verilerine göre, Tunca Nehri 196 metreküp/saniyeye olarak ölçüldü. Sarı alarm durumundaki Tunca, son yükselişle beraber \'kırmızı alarm\' durumuna geldi. Meriç Nehri\'nde ise Kirişhane istasyonu debinin 751 seviyesine geldiği tespit etti. SARAYİÇİ SULAR ALTINDA KALDI Tunca\'nın Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümünde ise nehir suları yatağından çıkarak Er Meydanı ve çevresine yayıldı. Bulgaristan\'dan gelen sularla birlikte taşkının yaşadığı Sarayiçi tamamen sular altında kaldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarayiçi mevkiine giden tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane köprülerini yaya ve araç trafiğine kapattı. SOFYA, TÜRKİYE\'Yİ BİLGİLENDİRDİ Bulgaristan\'ın Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Enstitüsü, resmi internet sitesinde yayınladığı analize göre, sağanak yağmur ve karların erimesinin ardından 9 Mart itibarıyla 3-4 gün süreyle Meriç ile Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükseleceğini açıkladı. Meriç\'in Bulgaristan’ın Svilengrad kentinden geçen bölümünde sarı alarm verildiği kaydedilen açıklamada, Tunca\'nın Yambol kentinden geçen kısmında da 13 Mart’a kadar sarı alarm verildiği ifade edildi. Türkiye\'ye nehir debilerinin yükselişi konusunda bilgi verilirken, kaynağı Bulgaristan olan nehir sularının Edirne\'ye 18 saat sonra ulaştığı belirtildi. EN SON 3 YIL ÖNCE TAŞMIŞTI Edirne\'de en son taşkın 2015 yılının Şubat ayında meydana gelmişti. Meriç Nehri\'nin debisi son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 2149 metreküp/saniyeye çıkmıştı. Yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nın bulunduğu Karaağaç Mahallesi\'ne ulaşımı sağlayan Lozan Caddesi sular altında kalırken, ulaşım büyük askeri araçlarla sağlanmıştı. Karaağaç Mahallesi\'nde ulaşımın sağlanması için 1943 metre uzunluğunda köprü yapılarak geçen yıl Mayıs ayında açıldı. Köprüye Edirne eski milletvekili ve bakanlardan Mehmet Müezzinoğlu\'nun adı verilmişti.