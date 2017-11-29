(Görüntülü Haber) Tümgeneral Gençtürk'ün derdest edilme görüntüleri ortaya çıktı

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) - 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında darbecilerce derdest edilen dönemin Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral Ömer Şevki Gençtürk\'ün, Akıncı Üssü\'ne götürülme anı ortaya çıktı. Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin açılan davanın dosyasına giren görüntülerde, darbe sanığı eski KKK Geliştirme Daire Başkanı Tuğgeneral Erhan Caha\'nın talimatlarıyla hareket eden darbeciler, saat 20.48\'de tam teçhizatlı olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı\'ndaki Gençtürk\'ün odasına giriyor. Bilirkişi raporuna göre, darbe sanığı eski Yarbay Şahin Karatekin, Gençtürk\'e, \"Sizi Genelkurmay Başkanlığı adına tutukluyorum\" diyerek ellerinin bağlanması talimatını veriyor. Daha sonra Gençtürk\'ün odadan çıkarılıp Akıncı Üssü\'ne götürülmesi kameralara yansıyor.