T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tulumtaş mağarası için ilk adım

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI,(ANKARA),(DHA)- ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve yıllardır turizme açılmak için bekleyen Tulumtaş Mağarası için ilk çalışmalar başladı

25 Kasım 2017 19:36

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI,(ANKARA),(DHA)- ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve yıllardır turizme açılmak için bekleyen Tulumtaş Mağarası için ilk çalışmalar başladı. Ankara\'nın Gölbaşı ilçesi Tulumtaş mahallesinde 1992 yılında taş ocağında dinamit patlaması sonucunda ortaya çıkan \'Tulumtaş Damlataş Mağara\'sının turizme açılması için ilk çalışmalar başladı. Tulumtaş mağarasının turizme açılması için Ankara Vali Yardımcısı Bilal Özdemir, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay\'dan oluşan bir heyet Tulumtaş Damlataş mağarasının içerisine girerek incelemelerde bulundu. Heyet mağara içerisinde yaklaşık 1 saat inceleme yaptı. Heyet, mağaranın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların en kısa süre içerisinde yapılacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet DEMİRGÖLBAŞIANKARADHA ANKARA GölbaşıTulumtaş MağarasıAnkara GölbaşıTulumtaşDamlataş MağaraAnkara Vali Yardımcısı BilalGölbaşı KaymakamıTülay Baydar BilgihanGölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24