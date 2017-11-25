(Görüntülü Haber) Tulumtaş mağarası için ilk adım

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI,(ANKARA),(DHA)- ANKARA\'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve yıllardır turizme açılmak için bekleyen Tulumtaş Mağarası için ilk çalışmalar başladı. Ankara\'nın Gölbaşı ilçesi Tulumtaş mahallesinde 1992 yılında taş ocağında dinamit patlaması sonucunda ortaya çıkan \'Tulumtaş Damlataş Mağara\'sının turizme açılması için ilk çalışmalar başladı. Tulumtaş mağarasının turizme açılması için Ankara Vali Yardımcısı Bilal Özdemir, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay\'dan oluşan bir heyet Tulumtaş Damlataş mağarasının içerisine girerek incelemelerde bulundu. Heyet mağara içerisinde yaklaşık 1 saat inceleme yaptı. Heyet, mağaranın turizme kazandırılması için gerekli çalışmaların en kısa süre içerisinde yapılacağını belirtti.