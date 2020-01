(Görüntülü Haber) TÜGVA Kitap Kafe Ümraniye’de açıldı

İSTANBUL,(DHA) ÜMRANİYE Belediyesi’nin desteğiyle Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kitap Kafe açıldı. Açılış töreni sonrasında TÜGVA’nın geleneksel olarak düzenlediği \"Perşembe Demi\" programına katılan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, tecrübelerini gençlerle paylaştı. Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program İstiklal Marşı’nın ve Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve TÜGVA İstanbul İl Başkanı İsmail Emanet açılış kurdelelerini kesti. Programa Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, STK Temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. \"GENÇLER BU VATANIN FERDİ OLMANIN HAZZINI YAŞAYACAK\" Açılış programı sonrası TÜGVA Kitap Kafe ile ilgili konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Can, “TÜGVA’nın Ümraniye şubesine bir kitap kafe açıyoruz. Gençlerimizin kitapla buluşacağı, okuyacakları, arkadaşlarıyla sohbet edebilecekleri, çay içebilecekleri, bir bayrağın bir vatanın bir milletin ferdi olmanın hazzını yaşayacakları ve bu bilinçle geleceğe hazırlanacakları bir mekandır. Herkese hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Program sonrasında Ümraniyeli gençlerle TÜGVA Perşembe Demi programında bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan Can, gençlerin Türkiye gündemi ile ilgili sorduğu soruları da cevapladı.