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(Görüntülü Haber) Tuğba Ekinci Nur Yerlitaş'ı savcılığa şikayet etti

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA Şarkıcı Tuğba Ekinci, modacı Nur Yerlitaş'ı savcılığa şikayet etti

27 Kasım 2017 19:10

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA Şarkıcı Tuğba Ekinci, modacı Nur Yerlitaş\'ı savcılığa şikayet etti. Ekinci, Yerlitaş\'ın sosyal medyada şehitlerle ilgili ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu belirterek \"Hakaret\", \"Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama\", \"Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama\" maddelerinden cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Tuğba Ekinci verdiği şikayet dilekçesinde, Nur Yerlitaş\'ın kamuoyu tarafından tanınan bir modacı olduğunu belirterek sosyal medya hesabında yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunduğunu ifade etti. Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yerlitaş\'ın şehitlerle ilgili olarak kullandığı sözlerin Türk toplumu için önemli değer olan vatan savunması ve şehitlik mertebesi değerlerine hakaret içerdiği ve aşağıladığı vurgulandı. \"BU GAFTAN ÖTE BİRŞEYDİR\" Ekinci, savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinin ardından konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ekinci, \"Ne yazık ki, Nur Yerlitaş yaptığı için ona dava açmak zorunda kaldım. Çünkü bunu yapmazsak insanlar bunun bir gaf olduğunu zanneder. Bu gaftan öte birşeydir\" diye konuştu. \"NİYE BÖYLE KONUŞTUĞUNU SORMADIM\" \"Nur Yerlitaş\'la bu konuda konuştumuz mu?\" sorusuna Ekinci, \"Ben seyrettim. Seyrettikten sonra konuşulacak bir söz olmadığını düşündüm. Bu normal bir sağ duyulu insanın yapacağı hareket değil. Böyle bir şeyi biz evin içinde yapmıyoruz. O nasıl orada yapabiliyor? Yani telefon açmak, bana o anda fazla bir hareketmiş gibi geldi. Yoksa açardım\" diye cevap verdi. \"BUNUN BİR ÖZRÜ YOK\" Nur Yerlitaş\'ın söz konusu ifade için özür dilediği hatırlatılan Tuğba Ekinci, \"Empati ayrı bir şey sağ duyu ayrı bir şey. İnsanlar empati duyamadığı bir şeyler hakkında özür dileyebilir. Ama böyle bir konu hakkında özür bana göre çok hafif kalıyor. Bunun bir özrü yok. Bir affı yok. Burası vatanım olduğu için yapıyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı\" şeklinde konuştu.

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