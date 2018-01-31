(Görüntülü Haber) Tüfekle yaralanan gencin 3 arkadaşı gözaltına alındı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da arkadaşlarının, kendisini av tüfeğiyle karnından yaraladığını iddia ettiği Mustafa Çağatay Göktaş, hastane kaldırıldı. Polis, şüphe üzerine Göktaş\'ın evdeki 3 arkadaşını gözaltına aldı. Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Peçevi Sokak\'taki evin ikinci katında meydana geldi. Bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, verilen adrese gitti. Ekipler, Mustafa Çağatay Göktaş\'ı, karnından av tüfeğiyle vurulmuş halde buldu. Kanlar içindeki Göktaş, ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Evde bulunan arkadaşları Süleyman K., Hüseyin G. ve Muhammed Raşit K., polise Göktaş\'ın, av tüfeğiyle kendini yaraladığını ileri sürdü. Polis, şüphe üzerine farklı suçlardan kayıtları bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.