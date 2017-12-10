(Görüntülü Haber) Tüfekle oynayan çocuk, annesinin ölümüne neden oldu (EK)

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu ilçesinde 7 yaşındaki S.A., avdan dönen babasının odaya bıraktığı pompalı av tüfeğiyle oynadığı sırada, yanlışlıkla temizlik yapan annesi 37 yaşındaki Figen A.\'yı, boynundan vurup öldürdü. Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 138431 Nolu Sokak\'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Fayans ustası Ramazan A., bu sabah avdan döndükten sonra pompalı av tüfeğini odada duvara dayayıp yere bıraktı. Oğlu S.A. da tüfeği alıp oynamaya başladı. Minik S.A.\'nın yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada odada temizlik yapan annesi Figen A.\'nın boynuna isabet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde işçi olarak çalışan Figen A., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyup içeri giren ve eşini kanlar içinde bulan Ramazan A., polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sevk edilen sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Figen A.\'nın öldüğünü belirledi. Cesedi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Figel A.\'nın cenazesi, yapılacak otopsi ardından memleketleri Kayseri\'nin Develi İlçesi\'nde defnedilecek. Soruşturma sürdürülüyor.