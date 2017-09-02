T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Tüberkülozlu kurbanlık dana imha edildi

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, bayramın ilk günü kurban edilen dananın tüberkülozlu (verem) olduğu belirlenince, kesim durdurulup, tutanak tutuldu

02 Eylül 2017 18:34

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, bayramın ilk günü kurban edilen dananın tüberkülozlu (verem) olduğu belirlenince, kesim durdurulup, tutanak tutuldu. Dananın tüm parçaları ve kesimde kullanılan bıçak, satır ve baltalara Yunusemre İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından el konulup, gömülüp, kireçlenerek imha edildi. Kurbanlık dananın 6 ortağı, polise gidip, satın aldıkları kişi hakkında şikayetçi oldu. Manisa\'da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban, beş komşusu ile 7 bin 500 lira vererek kurbanlık dana satın aldı. Kurbanlık dana Kurban Bayramı\'nın ilk günü kesim için belediye tarafından özel olarak düzenlenen Lale Pazaryeri\'ndeki kesim alanına getirildi. Burada tutulan bir kasap tarafından kesilen dananın etlerinin parçalanması sırasında Kaban, hayvanın ciğerini görünce veremli olduğunu farketti. Hemen etlerin parçalanma işlemini durduran Kaban, durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Durum, Yunusemre İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu\'na da aktarıldı. Komisyon, kesim alanına gelerek incelemede bulundu. Komisyonda görevli Yunusemre Belediyesi Veterineri Orhan Özcan, kesimi yapılmış olan dananın tüberküloz olduğunu tespit eti, ardından tutanak tutuldu. Hayvanın tüm parçaları ile kesimde kullanılan bıçak, satır ve baltalar toplanıp, belediyeye ait çöp kamyonuna yüklenerek belediye şantiyesi yanındaki alana kazılan çukura gömülüp, üzeri kireçlenerek imha edildi. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, tüberkülozlu çıkan dananın yasal şekilde imhasını ve gerekli işlemlerini yaptıklarını söyledi. Ragıp Kaban ve beş komşusu, polis merkezine giderek, danayı satın aldıkları kişiden şikayetçi olup, bayram sonrasında yasal işlemleri başlatacaklarını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmed HakkıMANİSA DHA MANİSADananınYunusemreKurban Hizmetleri KomisyonuKurbanlıkManisa EtBalık KurumuRagıp KabanKurban BayramıLale PazaryeriBuradaKabanHemenDurum YunusemreKomisyonKomisyondaYunusemre Belediyesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24