(Görüntülü Haber) TTK'da çalışan 8 taşeron işçinin iş akitleri sonlandırıldı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı Hızar Servisi\'nde taşeron firmada çalışan ve kadroya geçemeyen 8 işçi, sabah işe geldiklerinde iş akitlerinin sona erdirildiğini öğrendi. Duruma tepki gösteren işçiler, yetkililerden destek beklediklerini söyledi. TTK, Üzülmez Müessese Müdürlüğü\'ne bağlı maden ocaklarında kullanılan tahta direk ve tahkimatların hazırlandığı hızar servisini kapatmaya karar verdi. Müteahhit firma, Mart ayı itibarıyla TTK ile ihalenin yenilenmeyecek olması nedeniyle 8 çalışanını işten çıkardı. Sabah gittikleri iş yerinde iş akitlerinin sonlandırıldığını öğrenen işçiler, duruma tepki gösterdi. İş yerinden ayrılmayarak eylem yapan işçiler, yetkililerin kendilerine sahip çıkmasını istedi. Evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir sözleşmelerinin yıllık olması nedeniyle kıdem tazminatı alamadıklarını, kadroya da geçemediklerini söyledi. Kış mevsiminde işsiz kaldıklarını anlatan Demir, şöyle dedi: \"13 yıldır burada çalışıyorum. 3\'üncü ay sonunda ihalenin sona ermesi nedeniyle bizim de iş yerimiz kapanacaktı. Bizler KİT’lerde yaşanan sorunun sona ereceğini düşünerek bekliyorduk. Ancak bir haber geldi, hafta sonunda \'iş yeriniz kapanıyor\' denildi. Nedenini sorduk. Müteahhitten kaynaklı dediler. 8 işçi ne olacak? \'Bunlar mağdur olacak\' dedik. \'Biz bilmiyoruz, başınızın çaresine bakın\' dediler. Biz nasıl başımızın çaresine bakalım? Kışta kıyamette nasıl iş bulalım? Bize bunu söylesinler, bir çözüm bulsunlar. TTK’nın koltuklarında rahat rahat oturan arkadaşlar bize \'Burası kapandı ama biz sizi şuraya alacağız\' desinler, başka bir şey istemiyoruz.\" İŞÇİ DEMİR: BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM? 6 yıldır aynı iş yerinde çalıştığını söyleyen Cüneyt Demir de kadroya geçme umuduyla beklerken işlerinden olduklarını belirterek, \"Her yıl müteahhit değişiyor ama bizler tecrübeli olduğumuz için ihaleyi alan firma bizimle çalışmaya devam ediyordu. Bizi bir insan kılığına sokup da \'Siz böyle böyle olacaksınız\' demediler. Ben şimdi kışın nerede iş bulurum; inşaat deseniz olmaz. Ben şimdi ne yapacağım? Ben canımı veririm ama işimi vermem. Yetkililer gelip bana iş verecekse ben çıkarım ama bana iş verilmediği sürece ben işimi terk etmem. Benim burada canım çıkar ama işimi vermem. Ben çocuklarıma ekmek getiremedikten sonra ne yapacağım\" diye konuştu. Demir, durumu anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. İHTİYAÇ KALMAYINCA SERVİS KAPATILDI TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Üzülmez Müessesi\'ne bağlı maden ocağında yarı mekanize üretime geçileceği için hızar servisine ihtiyaç kalmadığını ve bölümün kapatıldığını söyledi. Küçük ihtiyaçları Kozlu ilçesindeki servisten karşılayacaklarını anlatan Eroğlu, \"Üzülmez\'de artık ahşap direk kulanmayacağız. Yarı mekanizeye geçiyoruz orada. Müteahhit firmaya durumu bildirdik. İhaleyi yenilemeyeceğimizi söyledik.\" dedi.