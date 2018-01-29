(Görüntülü Haber) TTB ile mühendis ve mimarlar odaları birliğine tepki

Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA) MAKİNE Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile Melikgazi Hastanesi yöneticileri ayrı ayrı düzenledikleri basın açıklamasında genel merkezlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı \'Savaşa Hayır\' açıklamasına tepki gösterdi. Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ersin Fener, Makine Mühendisleri Odasının üst birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşlerine katılmadığımızı, söz konusu devlet ve milletse harici tüm insan ve yapıların teferruattan ibaret olduğunu ifade eder, yüce yaradandan ordumuza ve milletimize güç vermesini dileriz dedi. Melikgazi Hastanesi Başhekimi Mustafa Demirel ise, Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi\'nin Afrin harekatı ile ilgili Savaşa Hayır Barışa Evet şeklinde yaptıkları açıklamanın kendilerin bağlamadığını söyledi. Türk Tabipleri olarak devletin ve TSK\'nın her zaman yanında olduklarını söyledi. \'TTB\'NİN SAVAŞA HAYIR TEPKİSİ BİZLERİ ÜZMÜŞTÜR\' Melikgazi Hastanesinin düzenlediği basın açıklamasında Türk Tabipler Birliğinin TSK\'nın Afrin Harekatı ile ilgili yaptığı Savaşa Hayır açıklamasına tepki gösteren Başhekim Mustafa Demirel, Türk Tabipleri olarak devletin ve TSK\'nın her zaman yanındayız. Türkiye elinde bulunduğu şartlar gereği Afrin\'e harekat yapmıştır. Bu bir elzemdir. Türk Tabipler Birliği\'nin Savaşa Hayır diyerek tepki göstermesi bizleri üzmüştür. Gösterilen bu tavra tepkisiz kalmamız ise mümkün değildi. Hrant Dink\'in öldürülmesinin ardından TTB Merkez Konseyi ellerine Hepimiz Hrantız yazılı pankartla yürüdü. Lakin bir askerimiz bir doktorumuz şehit olduğunda TTB Merkez Konseyi\'ni elerinde Hepimiz Mehmetçiğiz yazılı dövizlerle maalesef göremedik. Bizler Türk doktorları olarak devletimizin ve milletimizin emrindeyiz. Nerede görev verilirse gitmeye hazırız diye konuştu. \'DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN HİZMETİNDEYİZ\' Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesinde yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Ersin Fener ise, Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusunun birlikteliğinde Afrin bölgesine yönelik Zeytindalı harekatı başlatılmış ve bu harekat güç kaybetmeden devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlatmış olduğu bu harekat, devletimizin ve milletimizin bekasını yakından ilgilendirmekte olup, bekamızı olumsuz etkileyebilecek bu bölgedeki dış destekli terör unsurlarının bölgeden temizlenmesi, teröre ve terörist grupların insafına bırakılmış olan bölge insanına barışın ve huzurun tekrar temini ve sınır güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı açıklanmıştır. Yıllardır bölgede dış kaynaklı oyunların oynandığı, birçok bölge ülkesinin bundan ne şekilde etkilendiği ortada iken bu bölgede oluşturulmaya çalışılan terör örgütleri birlikteliği ile ülkemiz ve milletimiz için çok büyük tehditler oluşturmaktadır. Bu açıdan yüce Türk milletinin kahraman ordusunun bu harekatına; Türk milleti gibi bu milletin bireyi olmaktan gurur duyan Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube yöneticileri, temsilciliklerimizin yürütme kurulları ve tüm üyelerimizle birlikte destek verdiğimizi, dün olduğu gibi bugünde ve yarında devletimizin ve milletimizin emrinde olduğumuzu belirtmek istiyoruz şeklinde konuştu. Fener konuşmasını şu şekilde sürdürdü \'TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNİN GÖRÜŞLERİNE KATILMIYORUZ\' Son günlerde basın ve sosyal medya aracılığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu bu kutlu harekatı, Türk Tabipler Birliği üzerinden barış ve insani kavramlar kullanılarak eleştirilmesini, bu eksende TTB ile aynı görüşte olduğunu ifade eden bağlı bulunduğumuz Makine Mühendisleri Odasının da üst birliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşlerine katılmadığımızı, söz konusu Devlet ve Milletse harici tüm insan ve yapıların teferruattan ibaret olduğunu ifade eder, yüce yaradandan ordumuza ve milletimize güç vermesini ve muzaffer kılmasını dileriz ifadelerini kullandı.