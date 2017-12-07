(Görüntülü Haber) Trump:Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyoruz (1)

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Aralık (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’dan yaptığı açıklamada resmi olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump, \"Bugün yaptığım açıklama, Filistin ve İsrail arasında yıllardır devam eden çatışmaya yeni bir yaklaşım getiriyor. Yıllardır ABD’yi temsil eden devlet başkanları, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımayı reddetti. Hatta ülke olarak İsrail’in başkentinin varlığını bile kabul etmedik. Fakat bugün ABD olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyoruz. Bu durum aslında gerçeği kabul etmenin ta kendisi ve yapılması gereken bir eylem\" dedi. Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul ettiğini açıklamasının ardından Trump, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınacağını söyledi. Trump, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının iki ülke arasındaki çatışmaya yeni bir yaklaşım getirebileceğini söyledi. Trump konuyla ilgili \"Bu karar kesinlikle yapılmasını şiddetle istediğimiz barış anlaşmasını durdurmak istediğimiz anlamına gelmiyor. ABD olarak hem Filistin hem de İsrail için yapılabilecek en iyi barış anlaşmasının gerçekleşmesini istiyoruz\" diye konuştu.