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Dünya

(Görüntülü Haber) Trump: Saldırgan hasta ve deli biri

Nafiz Albayrak / New York, 3 Ekim (DHA)ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas'ta  kalmakta olduğu otelden bir müzik festivalini izleyen binlerce insanın üzerine kurşun yağdıran ve 59 kişinin yaşamını yitirmesine , 527 kişinin de yaralanmasına neden olan sald

04 Ekim 2017 01:34

Nafiz Albayrak / New York, 3 Ekim (DHA)ABD Başkanı Donald Trump, Las Vegas\'ta  kalmakta olduğu otelden bir müzik festivalini izleyen binlerce insanın üzerine kurşun yağdıran ve 59 kişinin yaşamını yitirmesine , 527 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırganı “deli ve hasta biriö olarak nitelendirdi. 


 

Kasırgaların vurduğu Porto Riko\'yu ziyaret etmek için Washington\'dan hareketinden önce Beyaz Saray\'ın bahçesinde  gazetecilerle konuşan Trump, “Hasta, deli bir adam, birçok sorunu var. Çok çok ciddi araştırıyoruzö dedi. Trump, Las Vegas polisini de överek, “muazzam bir iş çıkardıklarınıö söyledi. Trump, \'Bir trajedi yaşadık. Las Vegas\'da olanlar birçok bakımdan bir mucizeydi. Polis teşkilatı olağanüstü bir iş çıkardıö diye konuştu. Las Vegas\'ta yaşananların  trajedi olduğunu kaydeden Trump, ABD\'de bireysel silah edinme yasalarına ilişkin bir soru üzerine, “Zaman ilerledikçe silah yasaları hakkında konuşacağızö ifadelerini kullandı. Trump\'ın, ABD\'de silah satışına kısıtlama getirecek yasa değişikliklerine ilişkin açık konuşmaması, saldırgan hakkında söylediği sözler Amerikan medyasında eleştiri konusu oldu.

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