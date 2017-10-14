(Görüntülü Haber) Trump: İran ile yapılan anlaşma sürdürülemez

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 13 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, kendi yönetiminin İran stratejisi hakkında yaptığı açıklamada \"MüttefiklerimizE, İran\'ın bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı bize katılma çağrısı yapıyorum\" dedi.







İran Devrim Muhafızları\'nı da yaptırımlar kapsamına aldığını açıklayan Trump, İran\'ın dünyada teröre destek veren ülkelerin başında geldiğini savundu ve \"İran rejimi, 11 Eylül saldırılarının üst düzey teröristlerini sakladı. Buna Usame Bin Ladin\'in oğlu da dahil. El Kaide\'ye, Hizbullah\'a destek vermeyi sürdürüyor. ABD\'yi ve müttefiklerimizi tehdit eden füzeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bugün ilan ediyorum, biz artık bu anlaşmayı sürdürmeyeceğiz ve sürdüremeyiz. Bu anlaşmanın sonucu daha fazla şiddet, terör ve İran nükleer terörü anlamına geliyor. Emir veriyorum, bu anlaşmadaki eksikleri kapatalım ki bir daha İran rejimi dünyayı nükleer silahlarla tehdit edemesin\" dedi.